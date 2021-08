Le géant suédois a tenté sa chance. Sans succès. Selon les informations du Parisien , Zlatan Ibrahimovic a sondé les dirigeants du PSG ces dernières semaines au sujet d'un possible retour. Son agent Mino Raiola, qui est aussi celui de Marco Verratti, a discuté avec Leonardo. Les deux hommes sont régulièrement en contacts mais l'affaire n'a pas abouti.

La nostalgie de Zlatan

L'attaquant de 39 ans avait quitté le PSG en 2016 au bout d'une fantastique aventure débutée quatre ans plus tôt et qui l'avait vu devenir l'élément phare du club. Comme avec l'équipe nationale de Suède qu'il a réintégrée en mars dernier après avoir pris sa retraite internationale en 2016, Zlatan a donc été gagné par une certaine nostalgie. Mais son âge avancé et la blessure qui l'a privé de l'Euro ont visiblement forcé le PSG à décliner l'offre.

Même s'ils ont dernièrement recruté l'expérimenté défenseur espagnol Sergio Ramos, 35 ans, les dirigeants parisiens ont pris une nouvelle direction avec Neymar et Kylian Mbappé. L'attaquant suédois, de son côté, a finalement prolongé son contrat avec l'AC Milan d'une saison, soit jusqu'en juin 2022.

