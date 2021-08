Un immense bonheur". Devant la foule de journalistes venus se masser dans l'auditorium du Parc des Princes mercredi, Lionel Messi s'est exprimé pour la première fois en public depuis Je viens ici car c'est un club très ambitieux, a déclaré la Pulga. Mon ambition est de gagner tous les titres. Je souhaite remercier tous les Parisiens. Mon arrivée, c'est de la folie. J'ai hâte de commencer." ". Devant la foule de journalistes venus se masser dans l'auditorium du Parc des Princes mercredi, Lionel Messi s'est exprimé pour la première fois en public depuis son arrivée au Paris Saint-Germain . L'Argentin a été conquis par l'accueil que lui ont réservé les supporters parisiens. ", a déclaré la Pulga.."

Tout ce qui m'est arrivé sur la dernière semaine, ça a été dur mais très rapide, a-t-il concédé. C'était émouvant. Je n'oublie pas ce que j'ai vécu et ce que j'ai traversé. Tout le monde sait comment je suis parti de Barcelone. Mais à peine arrivé, je me sens très heureux. Cet accueil des supporters, ça a été la cerise sur le gâteau." Messi n'a pas été insensible à l'effervescence provoquée par son arrivée auprès des fans du PSG, venus nombreux l'attendre mardi à l'aéroport du Bourget comme au Parc des Princes. Il fallait bien ça. Dimanche, l'Argentin pleurait à chaudes larmes pour une autre conférence de presse, celle de son départ du Barça au Camp Nou . ", a-t-il concédé.

La Pulga n'a pas caché que la présence de Neymar avait joué un rôle dans sa décision de venir au PSG. "Oui, évidemment, a-t-il reconnu quand la question lui a été posée. Je connais du monde dans le vestiaire. Quand on regarde l'effectif, on voit qu'il y a beaucoup de possibilités pour atteindre nos objectifs. Paris et moi recherchons la même chose. Evidemment, l'une des motivations a été le vestiaire : Ney, Di Maria et Paredes. Cela m'a influencé, oui."

Jouer contre Barcelone, "ça serait bizarre"

Messi débarque dans un club où il a déjà beaucoup d'amis. Mais surtout dont il partage les ambitions. A 34 ans, le sextuple Ballon d'Or a toujours faim de titres. Le défi proposé par le PSG lui convient totalement dans cette optique. Il rêve de "soulever une nouvelle Ligue des Champions", et d'aider ainsi Paris à décrocher sa première coupe aux grandes oreilles. PSG a été tout proche de la gagner, a-t-il estimé. Pour ça, il faut avoir un groupe uni et fort. Il faut aussi un peu de chance. En foot, la chance est un facteur. Après, ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. La C1 est une compétition spéciale."

Une épreuve où il est susceptible de retrouver Barcelone. Une confrontation éventuelle avec son club de toujours n'a rien d'impossible et Messi la vivrait forcément d'une manière particulière. "Le Barça, c'est ma maison, j'y ai vécu tant de choses, a-t-il expliqué. Les supporters savaient que j'allais signer dans une autre équipe compétitive. Je ne sais pas si on va se rencontrer. D'un côté, ce serait beau, surtout s'il y a du public, mais d'un autre côté ça serait bizarre de jouer chez moi avec un autre maillot."

L'avenir dira si le Barça et Messi seront amenés à se recroiser. La Pulga a d'autres priorités. Prendre ses marques le plus rapidement possible est certainement la première d'entre elles. "Quand j'en parlais avec Leonardo, je voulais m'intégrer rapidement à la vie ici et au pays, a-t-il confié. Dans le vestiaire, on va tout faire pour m'habituer à cette aventure. C'est nouveau pour nous, mais je suis prêt sur les plans sportif et familial. On est dans une ville incroyable et on va en profiter." Messi a ajouté qu'il ne savait pas encore quand il serait apte à débuter. Mais il a déjà hâte de s'exprimer sur son meilleur terrain, le rectangle vert. Il n'est pas le seul.

