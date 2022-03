Entre le PSG et Marquinhos, c'est une belle histoire qui dure depuis 2013. Et elle devrait encore plus s'étirer dans le temps. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en juin 2024, le capitaine brésilien a confirmé vendredi qu'il voulait prolonger son bail dans un entretien accordé à RMC Sport ", a d'abord clamé le joueur de 27 ans, qui s'est définitivement fixé en défense centrale depuis le remplacement de Thomas Tuchel par Mauricio Pochettino il y a un an.