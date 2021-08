Pablo Longoria vit une fin de mois d'août des plus chargées. Le président de l'OM était vendredi à Istanbul pour assister au tirage au sort des phases de groupe de la Ligue Europa, qui ne s'est pas montré très clément avec son club . Dans la foulée, il a accordé une interview à L'Equipe pour aborder l'autre sujet fort du moment : le mercato. Il a déjà été très actif du côté de la Canebière avec les arrivées de William Saliba, Matteo Guendouzi, Gerson, Luan Peres, Cengiz Ünder, Konrad de la Fuente et le retour de Pol Lirola. Mais il n'est pas bouclé pour autant.

C'est ce que Longoria a laissé entendre. "Le marché ferme le 31 à 23h59, a-t-il rappelé. On a toujours l'objectif d'améliorer notre équipe pour être compétitif et chercher pour notre coach la meilleure équipe possible. J'analyserai toutes les opportunités de marché dans les prochaines heures." L'exercice n'est pas forcément pour lui déplaire. "On aime le mercato", a-t-il lancé pour conclure l'entretien.

Gerson, nouveau joueur de l'OM, pose en compagnie de Pablo Longoria (Crédits photo : OM.fr) Crédit: Other Agency

"On est à la recherche d'un élément offensif"

Il reste quatre jours, l'effectif n'est pas complet, a ajouté Longoria au micro de RMC, après avoir évoqué les rumeurs d'une arrivée éventuelle de Delort à l'OM. "Je ne veux rien commenter sur lui, mais c’est une vérité de dire qu’on est à la recherche d’un élément offensif", a-t-il déclaré à ce sujet. Ses mots ne risquent pas de contrarier Jorge Sampaoli. L'entraîneur de l'OM n'avait pas caché jeudi devant la presse qu'il espérait voir d'autres renforts débarquer sur la Canebière avant la clôture du marché, et notamment Andy Delort . ", a ajouté Longoria au micro de RMC, après avoir évoqué les rumeurs d'une arrivée éventuelle de Delort à l'OM. ", a-t-il déclaré à ce sujet.

La piste menant au buteur de Montpellier est l'une des plus chaudes, mais ce n'est pas le seul dossier sur lequel travaille le dirigeant marseillais. Le quotidien italien Il Mattino révélait ce vendredi matin que l'OM était toujours en négociations avec Naples pour le transfert d'Adam Ounas. Le club italien exigerait 15 millions d'euros pour libérer l'ancien Bordelais et ne serait pas forcément opposé à un prêt avec option d'achat. Une affaire à suivre, parmi d'autres, dans une fin de mercato qui s'annonce mouvementée à Marseille comme ailleurs.

