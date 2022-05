Ad

L'Equipe en début de semaine. Alors que Malgré l'élimination du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions cette saison, la prolongation de contrat de Kylian Mbappé , qui tient son entraîneur en haute estime, et l'avenir scellé de Leonardo, dont les rapports avec Mauricio Pochettino étaient tendus, pourrait faire changer d'avis la direction parisienne concernant le technicien argentin, révélaiten début de semaine. Alors que la piste Zinédine Zidane s'est éloignée d'autres profils sont étudiés comme Sergio Conceiçao (Porto, ex-Nantes), Ruben Amorim (Sporting Portugal), Joachim Löw (libre, ex-sélection allemande), Roberto Martinez (Belgique) ou Thiago Motta (La Spezia).

"Nous avons gagné les titres que les entraîneurs précédents ont remporté. Il faut y donner de la valeur. Le championnat de France n'est pas facile, a ajouté Mauricio Pochettino. Le seul titre qui nous reste à gagner est celui que personne n'a gagné en plus de 50 ans : la Ligue des champions. C'est un club qui a de l'ambition, qui donne la possibilité de lutter pour des trophées. La déception a été la Ligue des champions." Et si contre toute attente, l'Argentin obtenait une nouvelle opportunité de triompher en C1 avec le PSG après ses échecs de 2021 et 2022 ?

