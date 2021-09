Niang n'a plus joué en L1 depuis le 6 janvier 2021

L'officialisation devrait intervenir sous 24 heures et l'ancien Caennais pourrait s'engager pour deux saisons avec une autre année en option. Auteur de deux exercices plutôt aboutis en 2018-19 et 2019-2020, l'attaquant international sénégalais de 26 ans n'a plus joué le moindre match de L1 depuis le 6 janvier dernier et la rencontre Nantes-Rennes (0-0). L'ex-Milanais, prêté à Al Ahli (Arabie Saoudite) l'hiver dernier, ne faisait plus partie des plans de Bruno Génésio.

