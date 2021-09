Le transfert n'a pas été des plus simples à valider. Mais il est officiel, et c'est finalement tout ce qui compte pour l'OM : Amine Harit est un nouveau joueur olympien depuis ce jeudi après-midi. "L’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le club allemand, FC Schalke 04, pour le milieu offensif de 24 ans, Amine Harit", annonce le communiqué, qui précise qu'il s'agit bien d'un prêt d'un an sans option d'achat.

Trois joueurs auraient baissé leur salaire

Pour rappel, la DNCG, chargé d'encadrer la masse salariale de l'OM, n'a donné son feu vert que dans la journée de mercredi. Selon RMC Sport , Alvaro Gonzalez, Pol Lirola et Leonardo Balerdi ont accepté une baisse de salaire sur cette saison pour permettre de respecter le cadre imposé par l'instance. Résultat, ce prêt a pu être enregistré par le club marseillais, qui n'est pas parvenu à enregistrer les départs souhaités en fin de mercato.

"Formé au FC Nantes, Amine Harit fait ses débuts en Ligue 1 avec son club formateur en août 2016. Auteur d'une saison 2016-2017 pleine sous les couleurs nantaises (34 matchs), il rejoint en juillet 2017 le FC Schalke 04. A seulement 20 ans, il découvre la Bundesliga et remporte le titre de meilleur débutant de l'année à l'issue de la saison 2017-2018 (31 matchs, 3 buts, 6 passes décisives). Au total, il aura disputé 119 matchs (13 buts) avec les Königsblauen", rapporte l'OM dans son communiqué, précisant que l'ancien Nantais est "capable de jouer comme milieu offensif, dans l'axe ou sur les ailes". "Un atout offensif de plus dans l'effectif de Jorge Sampaoli cette saison", conclut l'OM.

