Tous les médias sont d'accord : Lionel Messi est plus proche que jamais du PSG . Si proche que l'Argentin, qui a officiellement quitté le Barça, penserait déjà à son numéro de maillot à Paris. Vendredi, RMC Sport assurait vendredi que la Pulga avait refusé de vêtir le numéro 10, proposé par Neymar comme cadeau de bienvenue. D'après Téléfoot, Messi aurait une autre idée en tête : il souhaiterait porter le 19.

Ce numéro, l'Argentin l'a déjà porté : il s'en était emparé au début de sa troisième saison professionnelle à Barcelone, en 2006-2007, avant de le quitter deux ans plus tard pour le 10. Il l'a aussi revêtu ponctuellement avec l'équipe d'Argentine, entre 2005 et 2006. Au PSG, il appartient à l'Espagnol Pablo Sarabia. Ce dernier sera-t-il prêt à s'en séparer ? Après tout, on ne refuse rien à un sextuple Ballon d'Or...

