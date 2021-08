Sa prestation XXL de samedi dernier contre Leeds United a rappelé à quel point Paul Pogba était une pièce maîtresse de Manchester United. Il a sûrement aussi renforcé le PSG dans son idée de le recruter un jour. Car d'après les informations du média britannique The Independant , le club de la capitale envisagerait de faire venir libre le champion du monde 2018 à l'été 2022 en lui proposant un salaire de 600 000 euros par semaine.

Au cours du mercato estival actuel, le Paris Saint-Germain a longtemps espéré enrôler l'ex-milieu de la Juventus Turin. Mais il a eu l'unique opportunité de faire venir Lionel Messi la semaine passée et ne peut donc plus se permettre de recruter un joueur du standing de Paul Pogba pour ne pas s'attirer les foudres du fair-play financier , surtout après avoir déjà recruté Achraf Hakimi (60 millions), Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Sergio Ramos (libres).

Fin juillet, Ole Gunnar Solskjaer avait évoqué l'avenir de Paul Pogba chez les Red Devils. "Il y a toujours des spéculations sur Paul et toujours des clubs intéressés. J'aime travailler avec lui et j'espère que nous pourrons continuer à travailler ensemble", déclarait l'entraîneur norvégien en conférence de presse. Le deuxième buteur mancunien de la finale de la Ligue des champions 1999 a encore un peu moins d'un an pour convaincre le joueur français de prolonger encore un peu plus l'aventure dans le nord de l'Angleterre.

