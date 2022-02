L'été dernier, Kylian Mbappé, qui touche environ 19 millions d'euros net par saison selon, s'était vu proposer ce même salaire par le PSG avec une prolongation de contrat de quatre saisons supplémentaires . Dans le même temps, le PSG a également refusé une offre de 200 millions d'euros venue du Real Madrid dans les dernières heures du mercato estival 2021. Et désormais, l'actuel leader de L1 serait prêt à faire sauter la banque en défiant toute concurrence (ndlr : Messi et Ronaldo gagnent environ 30 et 31 millions d'euros par an hors primes) pour conserver sa pépite de 23 ans.