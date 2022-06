C'est un supporter marseillais assumé qui est intervenu pour qu'une star reste au PSG. Et pas n'importe lequel puisque l'on parle du président de la République Emmanuel Macron. Kylian Mbappé, qui a choisi de prolonger au Paris SG jusqu'en 2025 en repoussant les avances du Real Madrid, a reconnu avoir discuté avec le pensionnaire de l'Elysée sur son avenir. Mais aussi avec l'un de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy. "On a beaucoup échangé et ils (Sarkozy et Macron) m'ont fortement conseillé de rester dans mon pays et continuer à écrire l'histoire de mon club", a lancé l'attaquant de 23 ans sur TF1.

Ad

Kylian Mbappé a bien sûr fait son choix seul. En prenant en compte tous les tenants et les aboutissants de cette décision. Mais alors pourquoi des hommes politiques de cette importance ont-ils tenu à jouer un rôle dans ce transfert et le destin d'un footballeur ? "Emmanuel Macron s'inscrit dans la continuité de Nicolas Sarkozy et François Hollande, nous explique Jean-Baptiste Guégan, co-auteur de La République du foot. C’est-à-dire qu'ils connaissent l'importance politique du football, notamment depuis Jacques Chirac. Ils ont compris que politiquement, cela pouvait les servir".

Ligue 1 Lacazette va faire son retour à l'OL, Tolisso pourrait suivre IL Y A 4 HEURES

Emmanuel Macron, le pré"sident de la République, et Kylian Mbappé lors de la COupe de France 2021 Crédit: Getty Images

C'est l'un des rares sujets qui parlent à toutes les classes sociales

De loin le premier sport en France, le football n'est plus à prendre à la légère pour un homme politique. Il peut permettre de franchir des barrières. Et aider à casser une image d'un président qui ne se soucierait que d'une classe sociale aisée par exemple. "C'est l'un des rares sujets qui parlent à toutes les classes sociales", souligne Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport. Et dans ce contexte, Kylian Mbappé n'est pas un joueur comme les autres. Par ses performances sportives déjà bien entendu, puisqu'on parle certainement du meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Mais pas seulement.

Avec son profil sans accroc, sa manière de communiquer détonante pour un gamin de 23 ans et sa volonté soignée de gérer son image à bon escient pour assumer son statut de star de la planète football comme ses modèles, Mbappé est une pépite. "C'est plus qu'un joueur. C'est à la fois un footballeur et un influenceur mais il a aussi un poids politique que les autres n'ont pas, estime Jean-Baptiste Guégan. Il est extrêmement précoce dans sa gestion du stress, de la pression et de la communication."

Une responsabilité en tant que 'français d'exception'

De manière plus terre à terre, Mbappé est aussi une réussite sociale forcément attrayante à plus d'un titre pour le monde politique. Car c'est un gamin de banlieue, avec un père d'origine camerounaise et une mère d'origine algérienne, qui réussit et séduit tout le monde par ses exploits, son intelligence et sa communication. "Il est le visage d'une jeunesse qui gagne et vient des quartiers. Et il a une image valorisante. C'est ce qui le rend extrêmement attractif pour les annonceurs mais aussi pour le grand public et l'opinion. Il fait partie de ces joueurs qui transcendent leur condition de footballeurs. C'est pour ça qu'il est intéressant pour Emmanuel Macron", résume l'auteur de La République du foot.

S'activer pour conserver ce joyau national en L1 est donc une manière d'envoyer des messages politiques plus ou moins subtils. Mais il ne faut pas non plus oublier un dernier aspect qui a pu compter dans l'approche du président de la République française : le Qatar. "Le PSG est possédé par QSI et donc le Qatar. On sait que dans les échanges que les deux ont eus, la question de la relation franco-qatarienne a été posée, raconte Jean-Baptiste Guégan. Emmanuel Macron a littéralement présenté le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid sous un angle qui n'avait pas été abordé. D'après ce que l'on nous a dit, il lui a expliqué que la relation franco-qatarienne en sortirait renforcée à l'heure de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique. Et qu'il avait aussi en tant que 'français d'exception', une responsabilité."

La grandeur de la France

L'Elysée aurait donc fait comprendre au champion du monde 2018 qu'il n'était pas qu'un simple footballeur. Que son statut dépassait le cadre du rectangle vert. "Emmanuel Macron, tout comme Nicolas Sarkozy d'ailleurs, a sorti à Mbappé le discours de la grandeur de la France et le symbole qu'il représentait. Les deux présidents - et Sarkozy en a parlé - lui ont glissé qu'il valait mieux être prophète en son pays et réussir en France quelque chose d'unique plutôt qu'être d'un énième vainqueur de Ligue des champions avec le Real", lance Jean-Baptiste Guégan. Un discours qui a pu peser, l'attaquant, sacré cette saison meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 1, a d'ailleurs expliqué lors de sa conférence de presse pour expliquer son choix avoir décidé de rester pour "mener la France vers les sommets".

L'idée de laisser un héritage a aussi forcément pu jouer un rôle dans sa décision finale. Toujours soucieux de l'image qu'il renvoie et désireux de marquer l'histoire à sa manière, Kylian Mbappé a pu être touché par cette approche. Tout comme il a pu l'être par l'organisation des Jeux Olympiques de Paris dans à peine deux ans, le buteur parisien ayant révélé avoir obtenu l'accord du PSG d'y participer. Un rêve pour le gamin de Bondy qu'Emmanuel Macron a peut-être pu utiliser au moment de le convaincre de poursuivre l'aventure parisienne. "La perspective de 2024 est importante. Il sera indissociable des Jeux de Paris 2024", prévient Jean-Baptiste Guégan.

Ligue 1 Encore sur la route du Real : Mbappé voudrait convaincre Tchouaméni de signer au PSG IL Y A 10 HEURES