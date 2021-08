D'ici un peu plus de 24 heures, on saura - enfin ! - quel maillot portera Kylian Mbappé durant la suite de cette saison 2021-2022. Et, si l'on en croit les derniers échos, la tendance selon laquelle le champion du monde 2018 restera au PSG est devenu encore plus crédible. En effet, RMC Sport et Sky Sports rapportent ce lundi que le Real Madrid se serait retiré des négociations concernant le gamin de Bondy.

Marca avait déjà expliqué qu'il paraissait difficile de voir les deux clubs trouver un accord, Présents à Paris, des représentants de la Casa Blanca n'auraient pas reçu de réponse positive à leur 2e offre (170 millions d'euros + 10 millions d'euros de bonus) à 18h, deadline initialement fixée par le club madrilène. C'est pour cette raison qu'ils auraient fait connaître leur intention d'abandonner les négociations, a précisé RMC.Un peu plus tôt dans la journée,avait déjà expliqué qu'il paraissait difficile de voir les deux clubs trouver un accord, Madrilènes et Parisiens campant chacun sur leur position

Le Real va patienter pour Mbappé

Cela ne signifie évidemment pas que les Merengue auraient renoncé à attirer le buteur des Bleus, mais qu'ils auraient décidé de patienter encore un peu. S'il ne prolonge pas d'ici-là - d'après RMC, les dirigeants parisiens espéreraient encore l'y convaincre -, Mbappé sera libre en juin prochain, ce qui lui donne la possibilité de se mettre d'accord et de signer un pré-contrat avec le club de son choix dès janvier 2022. Il y a fort à parier que le Real saura revenir à la charge, à ce moment-là. Et il n'aura pas à convaincre le PSG, cette fois.

Kylian Mbappé Crédit: Getty Images

