Jean-Michel Aulas l’avait confirmé à demi-mot ce vendredi soir, quelques minutes après la victoire de l’OL face à Nantes (0-1). Le président lyonnais avait avoué qu’il travaillait "sur une grosse arrivée" avant la fermeture du marché des transferts. Sardar Azmoun, attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg est en effet tout proche de rejoindre la capitale des Gones. Selon le quotidien L’Equipe, le joueur de 25 ans, international iranien, se serait mis d’accord avec le club lyonnais pour un contrat de 5 ans. Reste désormais pour Juninho et l’OL de convaincre le Zénith de céder son joueur. Le club russe voudrait attendre d’avoir trouvé un remplaçant à Azmoun avant de le céder aux Rhodaniens.

Suivi depuis le début du mercato par Peter Bosz, l’attaquant, sous contrat jusqu’en juin 2022 en Russie, est devenu, dans ces dernières heures du mercato, la priorité numéro 1 du nouvel entraineur de l’OL. Le coach néerlandais suit le joueur depuis plusieurs années et avait déjà tenté de le recruter lorsqu’il évoluait sur le banc du Bayer Leverkusen.

Sardar Azmoun, bientôt un joueur de l'Olympique Lyonnais ? Crédit: Getty Images

Un accord proche des 15 millions d’euros

Si le Zénith réclamait au départ 25 millions d’euros pour son avant-centre, la perspective de voir partir le joueur gratuitement l’été prochain a poussé les dirigeants russes à revoir leur prix à la baisse. Après une première offre de 11 millions d’euros envoyée par Vincent Ponsot, directeur du football à l’OL, et refusée par le Zénith en début de semaine, les deux clubs seraient proches de tomber d’accord pour une somme qui devrait avoisiner les 15 millions d’euros, selon L’Equipe.

Mais avant de voir son buteur s’envoler entre Rhône et Saône, le club entrainé par Sergueï Semak s’active pour lui trouver un remplaçant. Carlos Vinicius (Benfica) serait dans le viseur du club russe tout comme l’attaquant de Montpellier, Gaëtan Laborde, également courtisé par Rennes, Séville ou West Ham.

Le mercato de l’OL s’accélère

Du côté de Lyon, tout est prêt pour accueillir l’Iranien. Le départ de Jean Lucas, il y a quelques semaines déjà, a libéré une place d’extra communautaire dans l’effectif lyonnais (sur les 4 autorisées par club), et le départ de Maxwel Cornet, qui devrait être officialisé par Burnley ce dimanche et rapporter 17 millions au club de Jean-Michel Aulas, devrait permettre à l’OL d’investir sur Azmoun. Reste plus qu’à convaincre le club russe de vendre son buteur de 25 ans avant mardi soir, date de la fermeture du marché des transferts.

Maxwel Cornet (OL), lors d'une match de L1 face au SCO - 11/04/2021 Crédit: Getty Images

