Sergio Ramos n'a pas été exempté de se prononcer sur l'un des dossiers les plus chauds de l'été du PSG. A l'occasion de sa toute première conférence de presse avec le Paris Saint-Germain, qu'il a officiellement rejoint la semaine passée pour les deux prochaines saisons, l'ancien capitaine du Real Madrid s'est exprimé mardi sur l'avenir de Kylian Mbappé , en fin de contrat dans un an et qui semble parti pour disputer sa cinquième saison au PSG

"Je ne suis personne pour envoyer un message. Tout le monde est libre de prendre une décision personnelle. On est un grand club avec un projet magnifique. J'aime jouer avec les meilleurs donc j'aimerais qu'il reste", a déclaré l'Espagnol, qui a affirmé avoir été séduit "par le projet sportif et la compétitivité" du club de la capitale. L'ex-défenseur madrilène s'est également penché sur la concurrence en défense centrale. Dans ce secteur de jeu, il devra trouver sa place avec Marquinhos et Presnel Kimpembe.

La concurrence rend les joueurs meilleurs

"Personne n’est indiscutable. La place se gagne sur le terrain. La concurrence rend les joueurs meilleurs. Je suis content de venir au club. La saison est longue et tout le monde doit être prêt physiquement. C’est bien de faire tourner l’équipe pour maintenir une bonne fraîcheur. Le système à trois ? Cela dépendra du choix de l’entraîneur. On ne peut pas toujours jouer de la même manière. Je suis prêt à m’adapter, même si c’est un système inhabituel", a conclu le nouveau numéro 4 du PSG.

