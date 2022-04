Arrivé à l'été 2021 contre un transfert de quelque 6 millions d'euros, Xherdan Shaqiri suscitait beaucoup d'espoirs chez les supporters lyonnais. Mais six mois et onze matches de L1 (ndlr : deux buts et trois passes décisives) plus tard, l'international suisse quittait déjà le club pour rejoindre Chicago Fire FC (MLS) . Dans un entretien accordé mardi au quotidien suisse Le Temps , l'ancien joueur de Liverpool a justifié son départ de Lyon.

"L'atmosphère dans le club n'était pas la meilleure non plus. Le vestiaire manquait d'unité pour gagner. J'ai besoin d'être heureux pour être performant", a lâché l'international suisse de 30 ans. Sa décision de quitter la L1 avait été aussi motivée par son souhait d'être un titulaire indiscutable en club en vue de la Coupe du monde 2022. Depuis deux mois, Xherdan Shaqiri a disputé six matches de MLS et marqué un but.

