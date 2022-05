Meilleur passeur, meilleur buteur, meilleur joueur et meilleure saison de l'histoire pour Kylian Mbappé ? Alors que l'identité du meilleur joueur de la saison de L1 fait peu de mystère, il est temps de se demander si le Parisien n'a pas signé une saison absolument unique dans l'histoire du championnat de France. Avec 25 réalisations et 17 caviars, il est sur le point de ravir le classement des buteurs et des passeurs sur une seule saison. Personne ne l'a jamais fait depuis que la Ligue consacre un classement aux meilleurs passeurs (2008). De ce strict point de vue, la saison du champion du monde est unique. Est-elle alors la meilleure pour un joueur du championnat de France ?

Ad

Elle n'est pas encore achevée puisqu'il reste une journée mais les standards de Kylian Mbappé sont élevés. Si l'on s'en tient au chiffre, sa saison n'est pas exceptionnelle du strict point de vue des buts marqués. Mbappé a déjà fait beaucoup mieux l'an passé (27) et surtout 2019 (33). Sur les 84 éditions du championnat de France, le meilleur buteur de L1 a franchi à 54 reprises la barre des 25 buts. Le score du Parisien, même s'il est amené à grandir lors de la 38e journée, entre plutôt dans la moyenne basse. Son nombre de passes décisives est, en revanche remarquable. Depuis 2008, seul un joueur a délivré plus de caviars que lui sur une seule et même saison de Ligue 1 : Angel Di Maria (2015/2016, 18).

Ligue 1 L'OM hors du podium, Rennes dauphin : tous les scénarios pour la Ligue des champions IL Y A UNE HEURE

Pourquoi cette agitation autour de Mbappé ? "Le grand bluff du PSG a commencé"

Seuls Ibrahimovic et Hazard depuis 2008...

C'est la combinaison des deux qui fait de la saison de Mbappé un exercice absolument exceptionnel. Depuis que la LFP dénombre les passes décisives, seul un joueur fait mieux que lui. En 2015/2016, Zlatan Ibrahimovic aligne 38 buts (soit le 3e meilleur total de l'histoire sur une saison) et 13 passes décisives pour ce qui reste aujourd'hui comme la référence absolue d'un exercice individuel. En 2011/2012, Eden Hazard combine 20 pions et 15 caviars pour offrir le titre au LOSC. Voilà, depuis 15 ans, les deux seules saisons qui peuvent rivaliser avec celle de Kylian Mbappé du strict point de vue des statistiques.

Zlatan Ibrahomovic Crédit: Imago

Mais l'exercice est forcément limité puisque les passes décisives ne sont dénombrées que depuis 2008. Si on oublie les chiffres, reste ce sentiment de domination intense. Rarement un joueur d'un club champion de France n'avait autant incarné la saison de son équipe. Tout seul, tout en haut. Depuis août, à Paris et en Ligue 1, il y a Mbappé et les autres. Mais au sommet de sa toute-puissance, Ibrahimovic a pu compter sur un Edinson Cavani glouton (19 buts en 2015/2016) et un Angel Di Maria généreux (18 passes décisives). Cette saison, Mbappé s'est occupé de tout, tout seul. Tous ceux qui l'ont accompagné en attaque (Neymar, Messi, Di Maria, Icardi etc.) ont évolué en dessous de leurs standards et, pour la plupart, à des années-lumière de ce qu'on attendait d'eux.

Un champion de France a-t-il déjà été aussi dépendant d'un joueur ?

Les buts et passes décisives du gamin de Bondy ont rapporté 31 points au champion de France. Sans eux, le PSG serait donc 11e. A titre de comparaison, lors de sa saison stratosphérique, Zlatan Ibrahimovic a rapporté 23 points à Paris (malgré ses 38 buts et 13 passes décisives) car la marge sur la concurrence était beaucoup plus large. Sans lui, Paris aurait quand même fini sur le trône. Au temps de leur splendeur, Saint-Etienne, Lyon et l'OM, pour ne citer qu'eux, n'ont jamais été aussi dépendants d'Hervé Revelli, Jean-Michel Larqué, Juninho, Sonny Anderson, Karim Benzema, Jean-Pierre Papin ou Josip Skoblar que le PSG de Kylian Mbappé aujourd'hui. Cela tient autant à la faiblesse des autres stars parisiennes qu'au niveau de l'international français. Peut-être parce que pour la première fois de son histoire, la Ligue 1 détient le meilleur joueur du monde du moment.

Une saison en enfer : de Costil à Yilmaz, le onze des naufragés de la L1

Ligue 1 Rennes relancé, Marseille en danger : cette fois, les dynamiques sont inversées IL Y A UNE HEURE