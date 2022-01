L’Olympique Lyonnais repart de l’avant. Après cinq matches sans victoire, les hommes de Peter Bosz ont retrouvé le sourire à Troyes, ce dimanche lors de la 21e journée, en s’imposant grâce à un penalty de Dembélé (0-1). Lyon bascule dans le Top 10 en attendant le résultat de Lille dans la soirée. Pour la première de Bruno Irles sur le banc, l’ESTAC, 17e, n’a pas existé et enchaîne une cinquième rencontre sans succès.

Conquérants d’entrée de match, les Lyonnais ont rapidement montré qu’il y avait une classe d’écart entre les deux équipes. Paqueta a allumé la première mèche mais Gallon a eu la main ferme (29e). Sur l’action suivante, M, Brisard a accordé un penalty pour une main de Palmer-Brown sur un tacle (30e). Après confirmation vidéo, Dembélé a transformé la sentence et ouvert le score (0-1, 33e). Le premier but du Lyonnais depuis la 5e journée. Les Gones ont continué à pousser pour faire le break mais ils ont buté sur un gardien troyen très inspiré (41e, 45e). Et quand Gallon était battu, son poteau l’a sauvé sur une frappe de Dubois (45e+1).

Lyon s’est fait peur en toute fin de match

1-0 à la pause, pas cher payé pour un OL nettement dominateur mais qui a moins poussé dans le second acte. En face, Troyes n’en a pas profité pour se montrer réellement dangereux. Mis à part sur un corner à la dernière minute où Lopes a manqué sa sortie dans ses six mètres. Dans une forêt de joueurs, Ripart a tenté une reprise acrobatique. Mais sa tentative a manqué de puissance et Dubois a dégagé devant sa ligne (90e+2). Un avertissement sans frais pour Lyon qui se rassure un peu avant de recevoir Saint-Étienne vendredi prochain dans un derby crucial pour les deux clubs. Bruno Irles et l’ESTAC démarrent mal leur semaine à trois matches qui se conclut avec deux déplacements : à Montpellier, mercredi, puis à Angers, dimanche.

