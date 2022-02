Le projet suit son cours. Le PSG espère ouvrir durant l'été 2023 son nouveau centre d'entraînement à Poissy. "On est dans les temps pour ouverture du centre dans 17 mois, pour le début de la saison 2023-2024", a déclaré mercredi à l'AFP Nicolas Remillon, le directeur de l'immobilier du club. "Le gros oeuvre du bâtiment des professionnels est complètement terminé. On a commencé les terrains", a-t-il développé.

Le PSG a démarré en 2020 les travaux du futur lieu de vie de l'équipe première et des pensionnaires du centre de formation, qui pourra héberger jusqu'à 180 jeunes joueuses et joueurs. La partie du site dédiée aux "Titis" doit ouvrir ses portes fin 2023, quelques mois après l'installation des professionnels. Les travaux des bâtiments qui accueilleront les sections handball et judo ne seront pas lancés "avant l'été 2024", a indiqué M. Remillon. Cette deuxième phase comprend aussi la construction d'un stade de 3.000 à 5.000 places.

Un coût estimé entre 250 et 300 millions d'euros

Le club de la capitale espère changer de dimension avec son nouveau centre, à quelques kilomètres du Camp des Loges qui commençait à devenir trop petit pour ses grandes ambitions. Le site de Poissy (74 hectares) est sept fois plus grand que celui actuel de Saint-Germain-en-Laye, qui accueille les professionnels, la formation et l'association.

Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi en a fait une de ses priorités depuis le rachat du club par le fonds souverain qatarien QSI en 2011. Il prévoit d'investir entre "250 et 300 millions d'euros" dans ce chantier", a expliqué M. Remillon. "Des discussions sont en cours" sur un éventuel accord de partenariat pour le "naming" du site, selon lui.

Le futur bâtiment des professionnels comptera 43 chambres grand confort, avec piscines thérapeutiques et espace de balnéothérapie, qui serviront pour les mises au vert. Environ 200 employés sont attendus à terme pour faire vivre ce centre d'entraînement, qui comporte aussi 17 terrains de football. Le Camp des Loges, après le départ de l'équipe première masculine, accueillera l'équipe première féminine du PSG.

