Un duo Messi - Mbappé plutôt qu'un trio : Le PSG doit-il sacrifier Neymar ?

FC STREAM TEAM - Actuellement blessé, Neymar n’a pas trop manqué au PSG, mercredi en C1 face à Bruges (4-1). Un match pour du beurre, certes. Mais une belle victoire et de belles choses entrevues avec la doublette Mbappé - Messi. Et si Paris était meilleur avec ce duo qu’avec le trio constitué avec le Brésilien ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis en discutent dans cet extrait de votre podcast hebdo.

00:08:44, il y a 13 minutes