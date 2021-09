Le PSG n'est pas passé dans une nouvelle ère uniquement sur le terrain. Un changement de son avait fait grand bruit au Parc des Princes contre Strasbourg le 14 août dernier. Pour l'entrée des joueurs sur la pelouse, les acteurs n'avaient pas eu le droit au traditionnel "Who said I would" de Phil Collins et ses trompettes que tout le monde ou presque a déjà fredonné. Au lieu des cuivres, l'électro de DJ Snake avait retenti dans les enceintes du stade à la surprise générale, tant du public parisien, que de l'artiste lui-même. L'hypothèse de l'erreur avait été évoquée. Elle semble finalement erronée.

Ce n’était pas du tout une erreur" clame ainsi Fabien Allègre, directeur de la diversification du PSG. Dans un article publié ce samedi, Le Parisien revient sur cet incident qui avait déplu à de nombreux supporters, un mécontentement apaisé alors par l'alibi d'une maladresse technique, le titre de DJ Snake était annoncé comme prévu pour la présentation de Lionel Messi avant la rencontre. Et les informations du quotidien ne vont certainement pas faire plaisir à une large frange du Parc. "" clame ainsi Fabien Allègre, directeur de la diversification du PSG.

Ligue 1 Première pour Donnarumma, incertitude Mbappé : la compo probable du PSG contre Clermont IL Y A 3 HEURES

"Beaucoup de retours très positifs" avance le Paris Saint-Germain

Le club de la capitale a donc utilisé l'intro de concert du DJ francilien à dessein. L'objectif est tout sauf déguisé : apporter une nouvelle image au club, alors que le titre de Phil Collins en est un des symboles. "Que l’on soit très attaché à ce son, je l’entends et notre volonté n’est pas de l’éliminer de tous nos matches, précise Fabien Allègre. Mais pourquoi ne pourrait-on pas avoir le 'Go West' (des Pet Shop Boys) ou le Phil Collins lors de l’arrivée des joueurs pour l’échauffement ?" Le dirigeant parisien va même un peu plus loin, avançant avoir reçu "beaucoup de retours très positifs de gens qui ont plutôt apprécié le morceau."

Après la tiède impression dans les gradins contre Strasbourg, la bronca monte désormais sur les réseaux sociaux auprès de certains supporters, qui réclament le retour de Phil Collins. Fabien Allègre assure avoir entendu les critiques et avoir mené des discussions sur le sujet, notamment avec les représentants du CUP. "On peut ne pas être d’accord mais on échange, insiste-t-il. Et on fera des réglages. Si on s’aperçoit que ça ne prend pas du tout pour une raison X ou Y, on refera. Mais n’empêchons pas le club de poursuivre sa route, sans renier son passé. Si on avait eu ce même raisonnement pour tout ce qu’on a fait depuis dix ans, à commencer par un des signes les plus importants qui est le maillot, on n’en serait pas là où on en est aujourd’hui."

Depuis l'arrivée de QSI à la tête du Paris Saint-Germain, le club a voulu transformer petit à petit son image, changeant son logo, s'attachant les services de grande marque de textile comme Jordan ou dernièrement Dior. DJ Snake en lieu et place de l'ancien batteur de Genesis, le possible nouveau transfert qui ne va pas manquer non plus de faire jaser.

Navas-Donnarumma : Un poison pour le PSG, les gardiens et Pochettino

Ligue 1 "Il a besoin de prouver qu'il n'est pas fini" : Ünder, l'OM lui va comme un gant IL Y A 12 HEURES