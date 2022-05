Les tops

Un public de feu

Je ne sais pas où vous avez vu que nous étions à 10 contre 11. Bollaert, c'est notre force", a commenté l'attaquant artésien Arnaud Kalimuendo. Tout est dit. Et on préfère voir ce feu-là dans les tribunes. L'ambiance dans les tribunes était un peu bizarre la semaine passée . Ce week-end, elle a parfois été sublime. A Strasbourg, où une Meinau incandescente a poussé de toutes ses forces pour contribuer au retour du Racing face au PSG (3-3). A Bollaert aussi, où Lens, réduit à dix dès la 20e minute et mené 0-2, s'est appuyé sur la ferveur de ses supporters pour sauver une situation compromise contre Nantes (2-2). Le public a magnifiquement joué son rôle de 12e homme… ou de 11e. "", a commenté l'attaquant artésien Arnaud Kalimuendo. Tout est dit. Et on préfère voir ce feu-là dans les tribunes.

L'atout Majer

Rennes n'a pas été aussi flamboyant que ces derniers temps face à Saint-Etienne (2-0). Mais la formation de Bruno Genesio avait un atout maître pour faire basculer la rencontre en sa faveur. Pas Eliaquim Mangala, peu inspiré sur les deux buts bretons. Mais bien Lovro Majer. Le stratège croate, d'une justesse remarquable dans la construction et plein d'abnégation dans le travail défensif par ailleurs, a surtout été décisif en inscrivant les deux buts de la victoire rennaise. Il a provoqué sa réussite. Et montré, encore une fois, que le SRFC avait mis la main sur une sacrée pépite.

Un Ben Yedder record

Si Monaco décroche son billet pour la Ligue des champions dans trois petites journées, l'ASM pourra dire un grand merci à Wissam Ben Yedder. Car l'ancien Toulousain, encore buteur lors de la victoire face à Angers (2-0) ce dimanche, pèse de tout son poids dans la saison monégasque par son réalisme. Et s'il a parfois dû se contenter d'un rôle de super-sub cette saison, le capitaine de l'ASM affiche une régularité impressionnante pour accumuler les buts : 21 en 34 matches de L1. C'est simple : il n'avait jamais été aussi prolifique en championnat sur un exercice. A bientôt 32 ans, il se bonifie avec les années. Et Monaco s'en frotte les mains.

Gusto, l’homme qui sait (désormais) tout faire

Révélation de la saison du côté de l’Olympique Lyonnais, Mal Gusto a tardé à faire véritablement son trou sur la droite de la défense rhodanienne. Mais, depuis un mois, le latéral droit de 18 ans est en train de passer un cap. D’abord un gros contre-attaquant, excellent centreur à l’image de sa nouvelle passe décisive pour Dembélé (76e), le Lyonnais profite aussi de son énorme volume pour maîtriser de plus en plus son côté défensivement. A l’image de sa performance face à l’OM et Dimitri Payet. Le numéro 10 marseillais a été étouffé par la vivacité et la combativité de Gusto, qui n’a jamais rien laissé passer de son côté, n’hésitant même pas à dézoner pour venir couper la trajectoire d’une ouverture devant Milik (11e). Un match plein pour celui qui est en train de devenir le porte-bonheur de l'OL.

Les flops

Paris, l'étoile ne change rien

Le PSG étrennait ses galons de décuple champion de France vendredi à la Meinau, maillot orné d’une étoile à la clef. Face à une équipe de Strasbourg qui avait beaucoup plus à jouer, les Parisiens ont livré une prestation à l’image de leur saison. Ils ont été inspirés, parfois. Mais fébriles, surtout. Le manque de réussite de Lionel Messi, la place prépondérante de Kylian Mbappé (deux buts, une passe décisive), l’incapacité à tenir un résultat et le goût amer qui en découle, un coaching discutable de Mauricio Pochettino, toujours aussi frileux au moment de donner du temps de jeu aux jeunes Parisiens : ce 3-3 concédé après avoir mené de deux unités (1-3) a fidèlement reflété leur exercice 2021-2022 . L'étoile n'a rien changé...

L'OM peut s'en vouloir

Si l’Olympique de Marseille n’a réussi à tromper la vigilance d’Anthony Lopes, elle le doit en partie au gardien portugais de l’OL (48e, 67e) mais avant tout à la propre maladresse de ses attaquants. Et notamment d’Arkadiusz Milik, titularisé ce dimanche. Le Polonais a d’abord gâché un premier face-à-face avec Lopes, avec un lob mal ajusté qui est passé au-dessus (29e), mais il a surtout raté, quelques minutes avant la pause, une situation incroyable en manquant le cadre, à 5 mètres du but grand ouvert, alors qu’il était seul (43e). Et quand Bakambu l’a remplacé, le Congolais n’a été plus en réussite, en gâchant une énorme opportunité de 1-2, en ratant sa frappe après une des rares erreurs de Lukeba (87e). Mais les attaquants olympiens étaient décidés à ne pas marquer dans cet Olympico. Et ça coûte cher.

Arkadiusz Milik (OM) face à l'OL, en mai 2022 Crédit: Getty Images

Sanches n'a pas d'excuse

C'est vrai que Lille avait des raisons d'être frustré. Que le penalty accordé à Troyes en fin de première période était pour le moins sévère. Mais cela n'excuse pas le geste d'humeur de Renato Sanches. Averti en début de seconde période, le Lillois est sorti de ses gonds, s'en prenant vertement à l'arbitre Willy Delajod. Celui-ci a sorti un deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion, quand l'ancien joueur du Bayern a mimé des lunettes. Hors de lui, Sanches a longuement manifesté sa colère avant de rejoindre les vestiaires. Il a surtout laissé ses coéquipiers à dix et attisé la nervosité lilloise, illustrée quelques minutes plus tard par le carton rouge de Burak Yilmaz pour un tacle par derrière. L'arbitrage, discutable, n'a pas aidé . Mais le comportement de Sanches est inadmissible.

Du gâchis dans la course au maintien

Chaque point peut valoir de l'or dans cette fin de saison mais les équipes du bas de tableau ont toutes les peines du monde à les engranger. Y compris lorsqu’elles parviennent pourtant à se mettre en position favorable, comme cela a été le cas ce dimanche pour plusieurs d’entre elles. Auteur sans doute de son meilleur match en 2022, Metz a mené 0-2 sur la pelouse de Montpellier avant de craquer dans le temps additionnel (2-2). Clermont a lui joué plus d’une heure en supériorité numérique et n’a non seulement pas gagné mais même perdu à Brest (2-0). De son côté, Lorient avait un bon coup à jouer à domicile face à Reims, quasi déjà assuré du maintien, mais les Merlus sont passés à côté (1-2). Pour se sauver, il va falloir commencer à exploiter les situations favorables. Déjà qu’elles sont rares…

