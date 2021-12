Comme prévu, Vincent Labrune, président de la LFP, s'est présenté devant le Sénat et la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, ce mercredi matin. Il a notamment fait un état général du football français, qui doit composer avec énormément de violences dans les stades cette saison. L'ancien dirigeant de l'OM a notamment été questionné à ce sujet.

Ad

"Quand vous dites que vous n’avez pas le souvenir d’avoir vu des évènements aussi graves, si, il y a eu des évènements bien plus graves. Pour rappel, il y a eu des morts autour des stades il y a une quinzaine d’années. Le stade de foot est le reflet de l'état de la société, a-t-il rappelé. La société française en crise sanitaire est malade, elle est inquiète, angoissée, se divise et est un peu folle. Le football français n’est pas responsable de la folie des gens. Peut-on pendre des mesures plus fortes? Je vous entends. Est-ce que la commission de discipline a pris une décision de référence sur le match Nice-OM ? Je n’en sais rien, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, paradoxalement puisque nous avons un arsenal de sanctions très limité."

Ligue 1 Juninho va bien quitter l'OL dans les prochains jours IL Y A 12 HEURES

On doit recréer une compétition nationale ultra performante

Vincent Labrune assure que le football français "agit", mais qu'il ne faut toutefois "pas se tromper". "On a un arsenal de sanctions qui n’est que sportif alors qu’on a des problèmes de violences individuelles. La commission de discipline ne peut pas régler toute seule, loin de là, les problèmes de sécurité dans les stades", a-t-il estimé. Concernant un possible changement de format du championnat de France, le président de la LFP a prévenu qu'une refonte était nécessaire.

"A très court terme, à l’échéance un an et demi, deux ans, on a l’impérieuse nécessité de recréer une compétition nationale ultra performante, attrayante, spectaculaire pour maximiser notre appel d’offre domestique qui va arriver en 2023, s'est expliqué Labrune. Tout en ayant, dans le même temps, l’impérieuse nécessité d’être surperformant sur la scène européenne sur la même période puisqu’une réforme de l’UEFA se mettra en place en 2024. On est cinquième au classement européen et les cinq premiers auront quatre places qualificatives en Ligue des champions. Si on sort du Top 5 européen, le championnat de France sera définitivement en deuxième division européenne. Si à court terme on n'est pas capable de rentrer de l'argent frais pour nous sauver, rebondir, le championnat de France deviendra le championnat de Slovénie, avec tout le respect que j'ai pour nos camarades de Ljubljana."

Ligue 1 "Inciter le blessé à reprendre" : Aulas evoque un sixième changement pour éviter l'arrêt d'un match HIER À 07:40