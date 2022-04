Pourquoi ils sont nommés

Benjamin Bourigeaud (Rennes) : dans une forme étincelante, il a confirmé ses excellentes dispositions du moment en signant un doublé lors de la victoire des Rouge et Noir à Reims (2-3). Auteur d'une belle prestation par ailleurs.

Ibrahima Koné (Lorient) : diablement efficace depuis son arrivée, l'attaquant malien a encore fait mouche en faisant trembler les filets à deux reprises. Sa patte gauche précise a grandement aidé les Merlus à renverser puis surclasser Saint-Etienne, balayé 6-2 au Moustoir.

Kylian Mbappé (PSG) : injouable depuis quelques matches, le champion du monde a encore livré un match XXL lors du carton parisien à Clermont (1-6). Son bilan ? Un triplé, une passe décisive et un penalty obtenu. Impressionnant.

Neymar (PSG) : la star brésilienne a retrouvé des jambes et son efficacité. Pour preuve, il a signé un triplé en plus d'une passe décisive lors de la correction parisienne infligée à Clermont (1-6). Le Neymar qui ravit les amateurs de ballon rond.

Ricardo Mangas (Bordeaux) : dans le match de la peur face à Metz, le latéral portugais a sonné la révolte en inscrivant le but de l’égalisation. Hyperactif sur son côté, il a pesé dans la victoire des siens (3-1).

Caio Henrique (Monaco) : le Brésilien a mis les Monégasques sur de bons rails face à Troyes (2-1) en inscrivant un très beau coup franc.

Cheick Doucouré (Lens) : alors que les Lensois étaient mal embarqués face à Nice après l’expulsion d’Haïdara (17e), le milieu de terrain a redoublé d’effort et a inscrit le but du break d’une frappe sublime. Il est également passeur décisif sur le deuxième but d’Arnaud Kalimuendo (3-0).

Randal Kolo Muani (Nantes) : virevoltant en pointe, l’attaquant de 23 ans a encore réalisé une belle performance face à Brest (1-1) en inscrivant son 12e but de la saison.

Ibrahima Sissoko (Strasbourg) : outre son ouverture du score, le milieu de terrain a rendu une très belle copie dans l’entrejeu face à Lyon (1-1).

Amine Harit (Marseille) : passeur décisif face à Montpellier, le Marocain a (encore un fois) été omniprésent sur le terrain. Avec 88 ballons touchés, il a impressionné et confirme sa belle forme du moment.

QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 31E JOURNÉE DE LIGUE 1 ? Benjamin Bourigeaud (Rennes) Ibrahima Koné (Lorient) Kylian Mbappé (PSG) Neymar (PSG) Ricardo Mangas (Bordeaux) Caio Henrique (Monaco) Cheikh Doucouré (Lens) Randal Kolo-Muani (Nantes) Ibrahima Sissoko (Strasbourg) Amine Harit (Marseille)

Qui succèdera à Kylian Mbappé ? La saison dernière, vous avez élu l’attaquant parisien meilleur joueur de Ligue 1, et le champion du monde remet son titre en jeu. Avec toujours la même notation pour cet exercice 2021-2022 : l’intégralité des joueurs sélectionnés empoche des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e) à chaque journée de Championnat

