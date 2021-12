"Je n'ai jamais entendu parler de lui", nous ont répondu nos collègues anglais, espagnols et allemands à l'unisson. "Passe-t-on à côté d'un pur champion ?", demande de son côté Davide Bighiani, qui travaille dans la rédaction italienne d'Eurosport. Et c'est le même refrain dans le Nord de l'Europe, du côté du Danemark. Un simple mail envoyé à nos rédactions européennes après son formidable but de cette semaine nous a confirmé l'impression que l'on avait sur Téji Savanier. Sa réputation n'a pas dépassé les frontières de l'Hexagone.

Avec ses caractéristiques footballistiques qui le classent dans les joueurs à part et sa personnalité singulière, Téji Savanier aurait pourtant tout pour plaire outre-Manche par exemple. Mais non, il reste "Mister Nobody" dans le Royaume. "Téji est inconnu au bataillon en Angleterre, nous confirme encore notre chroniqueur Philippe Auclair, fin connaisseur du football britannique. C'est un de ces joueurs à la Magico Gonzalez dont seuls les supporters de Cadiz connaissaient l'existence avant de devenir un footballeur 'culte', 'vintage'…"

Philippe Auclair s'est même amusé à une recherche pour confirmer ses propos : "La preuve ? Je n'ai jamais vu son nom cité où que ce soit dans les rubriques 'transferts' ici. Les seules personnes que j'ai croisées et qui sachent de qui il s'agit sont des super-spécialistes du football européen, comme Lars Sivertsen ou Andy Brassell. (...) Le seul vrai papier que j'ai trouvé sur lui en langue anglaise s'intitulait: 'le meilleur footballeur dont vous n'aviez jamais entendu parler'. Et il n'est plus en ligne. Je crois que ça résume tout".

Le manque de visibilité de la L1 et… sa personnalité

On parle pourtant d'un joueur qui régale la L1 depuis quelques années déjà. D'un milieu que Mamadou Sakho, qui n'a pourtant pas joué n'importe où et avec n'importe qui, place dans son "top 10 des joueurs (qu'il) a connus." Ça vous classe le bonhomme. Et ce n'est pas si surprenant car Savanier est un maître à jouer de talent apte à peser de tout son poids sur un match. Avec sa vision du jeu, sa technique et sa qualité de passe, il peut aussi faire basculer une rencontre sur un geste, comme avec son coup franc fantastique contre Metz mercredi. Une frappe "junisnesque" qui a encore une fois laissé tous les amateurs de L1 sans voix. Mais qui n'a pas vraiment dépassé le cadre du football français.

L'une des clefs du manque de notoriété hors de France de Savanier est peut-être là. Son but magnifique cette semaine aurait dû faire le tour du monde tant son amour de coup franc excentré est un bijou. Mais voilà, la LFP et sa politique à contre-courant où prime le désir de protéger les images du championnat de France ont une nouvelle fois privé la Ligue 1 d'une belle publicité sur les réseaux sociaux.

Un manque de résonance dommageable pour le championnat, déjà peu reconnu et souvent considéré comme une "farmers league" dans le monde malgré la présence du PSG et de ses stars. Mais si la politique de la LFP n'aide pas pour faire connaître certains joueurs de la L1 comme Savanier qui ne s'exprime pas en Coupe d'Europe, ce n'est pas la seule raison. L'histoire et la personnalité de Téji Savanier peuvent aussi l'expliquer.

Une attitude fascinante dans un milieu où l'obsession d'aller chercher des contrats plus juteux ailleurs est souvent la norme. Et qui a pu refroidir certains prétendants, ce qui peut expliquer l'absence de rumeurs sur son cas hors de France. Mais à bientôt 30 ans, Savanier a laissé entendre qu'il ne serait aujourd'hui plus contre une aventure à l'étranger. Histoire faire grandir la légende de Teji hors des frontières hexagonales ?

