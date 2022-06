Stop ou encore ? Prêté par Arsenal à l'Olympique de Marseille, William Saliba est devenu l'un des chouchous du Vélodrome. Pablo Longoria, président du club phocéen, a d'ores et déjà fait part de son souhait de le conserver mais l'équation semble difficile à résoudre. Parce que Mikel Arteta, manager des Gunners, a enfin été convaincu par les prestations du meilleur espoir de Ligue 1. Et qu'un transfert à 30 millions d'euros - la somme investie par le club londonien pour le recruter en 2019 - ou plus, semble difficilement réalisable pour l'OM, dont les opérations sont encore surveillées de près par la DNCG et l'UEFA.

Il me reste encore deux ans de contrat, a-t-il rappelé chez nos confrères de Téléfoot. Je serai à la reprise avec Arsenal. J'ai envie de leur montrer mon vrai visage et avoir la chance de jouer pour ces supporters et ce grand club." Même si, d'ici le début du mois de septembre et la fermeture du marché des transferts, plusieurs autres clubs européens pourraient tenter de se l'offrir. "Ca ne dépend pas que de moi, a-t-il précisé. Dans tous les cas, partir comme ça, ce serait dommage." Voilà pourquoi le défenseur international devrait de nouveau tenter sa chance à Arsenal. ", a-t-il rappelé chez nos confrères de." Même si, d'ici le début du mois de septembre et la fermeture du marché des transferts, plusieurs autres clubs européens pourraient tenter de se l'offrir. ", a-t-il précisé.."

Malgré la complexité de sa situation, l'OM n'aurait toujours pas renoncé à le conserver. "Il existe différentes stratégies, différentes façons de conclure des opérations, analysait Longoria sur RMC. En France, je me rends compte qu'on parle beaucoup des prix de transfert. Les opérations sont beaucoup plus compliquées que de parler seulement d'un prix fixe de transfert. Parce que ce n'est pas la même chose que de payer 60 millions d'euros en cash ou 60 millions d'euros en six ou sept ans." Saliba a lui aussi laissé entendre que la porte n'était pas totalement fermée. Marseille l'a apprécié. Et ce fut réciproque : "Si je ne reviens pas à Marseille, je n'oublierai jamais."

