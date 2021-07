C'est le choc vendredi à Lorient en ce lendemain de reprise de l'entraînement. Comme l'a annoncé le club breton sur son site officiel, Yoane Wissa a été victime d'une agression à son domicile la nuit dernière et a dû subir une intervention chirurgicale d'urgence. "Le club, sous le choc, tient à manifester son soutien à Yoane et sa famille et souhaite un prompt rétablissement à son joueur. Le story8095301FC Lorient story.aspxNonecompte sur la justice pour permettre de condamner l’auteur de cette attaque", ont indiqué les Merlus dans un communiqué.

"pas problématique", ajoute L'Equipe. Ce vendredi, le parquet de Lorient a décidé d'ouvrir une enquête. Selon les informations de L'Equipe , le joueur de 24 ans, qui devait reprendre l'entraînement en début de semaine prochaine, aurait été victime de brûlures aux yeux. Le quotidien précise qu'une mère de famille, qui serait venue jeudi après-midi au domicile de l'ex-Angevin pour lui demander un autographe, serait revenue dans la nuit, ouvrant la porte d'entrée qui n'aurait pas été fermée à clé. Celle-ci lui aurait alors envoyé un liquide au visage. L'état de santé du Lorientais ne serait", ajoute. Ce vendredi, le parquet de Lorient a décidé d'ouvrir une enquête.

Yoane Wissa

