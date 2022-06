Je n'ai pas parlé à Zinédine Zidane, mais j'ai une immense admiration pour lui, le joueur, l'entraîneur", a notamment confié le chef de l'Etat. Emmanuel Macron lance un appel à Zinédine Zidane. Interrogé par RMC Sport ce mercredi, le président de la République est revenu sur la possibilité de voir l'ancien entraîneur du Real Madrid débarquer sur le banc du PSG. "", a notamment confié le chef de l'Etat.

"On a très envie d'avoir dans le championnat français un sportif et un coach de ce talent qui a su ramener trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs. Donc je souhaite, pour le rayonnement de la France, qu'il revienne, qu'il vienne entraîner un grand club français. Ce serait formidable", a-t-il souligné. "C'est important pour nous que les meilleurs qu'on a formés, qui ont parfois rayonné à l'international, puissent revenir", a ajouté Emmanuel Macron, supporter déclaré de l'OM, qui a également évoqué les liens entre "Zizou" et Marseille, sa ville natale.

J'ai pu parler avec Kylian Mbappé

"Vous avez parlé de grands entraîneurs, leur coeur est à Marseille aussi, on a le droit de rêver", a-t-il plaisanté. Les spéculations autour d'une possible arrivée de Zidane au PSG vont bon train alors que le club parisien compte rebâtir en profondeur sa politique sportive après avoir convaincu Kylian Mbappé de prolonger jusqu'en 2025, en dépit de l'intérêt du Real Madrid pour l'attaquant star.

Au passage, Emmanuel Macron est revenu sur ses échanges avec Mbappé, qui avait dit avoir apprécié les "bons conseils" du chef de l'Etat au moment de prendre sa décision. "J'ai pu parler avec Kylian Mbappé, mais il a fait son choix en conscience, et il l'a montré, il est très mûr. Il construit sa carrière avec beaucoup de sens des responsabilités", a estimé M. Macron.

