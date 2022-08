Brest – Montpellier : 0-7

Cinq buts à la 31e. Un succès 7 à 0 au final. C'est une leçon. Une humiliation même. Montpellier a giflé Brest sur sa pelouse. Le MHSC restait pourtant sur deux revers (5-2 face au PSG et 1-2 face à Auxerre) alors que les Finistériens semblaient sur une bonne dynamique après leur nul face à l'OM (1-1) et leur succès à Angers (1-3). Mais les Héraultais ont vite profité des errements de la défense brestoise pour s'offrir une promenade de santé. Faitout Maouassa (5e), Elye Wahi (10e, 31e), Wahbi Khazri (11e), Nicolas Cozza (25e) et Valère Germain (63e, 81e) ont participé au feu d'artifice pour offrir à Montpellier une deuxième victoire cette saison, histoire de se relancer. La joue rouge, Brest va maintenant devoir trouver de son côté comment s'en relever.

Ad

Ce que l'on retient : l'orgie montpelliéraine évidemment.

Ligue 1 "C'était le rêve américain" : Hunou raconte sa transformation en MLS 20/08/2022 À 13:08

Wahi (Montpellier) lors de la victoire du MHSC à Brest Crédit: Getty Images

Lorient - Clermont : 2-1

Lorient a stoppé Clermont. Alors que le club auvergnat restait sur deux victoires depuis son revers face au PSG (0-5), les Merlus ont fait mordre la poussière aux hommes de Pascal Gastien. Un succès signé Terem Moffi, auteur d'un doublé (1-0 23e s.p., 2-0 40e). Clermont, réduit à dix après le deuxième jaune reçu par Neto Borges au retour des vestiaires (48e), a pourtant réduit le score par Muhammed-Cham Saracevic (2-1, 62e) avant de voir Lorient se montrer apathique pour conclure cette rencontre. Mais les Bretons ont assuré l'essentiel en fermant le jeu pour signer une deuxième victoire et afficher sept points en trois rencontres de championnat.

Ce que l'on retient : Le début de saison solide de Lorient.

Troyes - Angers : 3-1

Un bol d'air pour l'ESTAC. Après trois défaites, la saison s'annonçait déjà compliquée pour Troyes. Mais, ce dimanche, les Aubois ont arraché leurs premiers points grâce à leur victoire logique sur Angers. Une tête lobée de Ripart (12e) a lancé les coéquipiers d'Adil Rami. Baldé (61e) et Odobert (82e) ont permis d'offrir un succès tranquille malgré la réduction du score de Diony (67e). Désormais 15e, Troyes (15e) passe devant son adversaire du soir (17e) et enlève un peu de pression au-dessus des épaules de son coach, Bruno Irles.

Ce qu'on en retient : Le sursis pour Irles.

Ligue 1 L'OM dans le dur après la pause : "Le problème, c’est qu’on a pensé que le match était fini" 14/08/2022 À 22:32