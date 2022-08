Un début de saison comme dans un rêve. Des victoires, des buts comme s'il en pleuvait et une ambiance incroyable. Personne ne sait jusqu'où ira le RC Lens mais s'il continue ainsi, il peut rêver tout haut. Lorient, malgré une belle réaction, a été submergé. A Lens, le danger vient de partout. Huit joueurs sont impliqués sur au moins un but ce mercredi. Florian Sotoca (24e, 77e) a inscrit un doublé, Wesley Saïd (27e), un petit chef d'oeuvre et Loïs Openda (86e), entré en cours de jeu, continue de prouver que les recruteurs sang et or ont le nez creux. Terence Moffi (40, 49e) avait ramené les Merlus dans la course. Mais, en ce début de saison, Lens, deuxième au classement, est beaucoup trop fort. Et la prolongation de Seko Fofana , annoncée au coup de sifflet final, a ajouté de l'euphorie à une soirée qui n'en manquait pas.