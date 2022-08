On a parlé du nombre de trophées qu'il a remportés, a confié Pablo Longoria lors de la conférence de presse de présentation du Chilien, ce mercredi. J'avais dit 17. En fait, c'est 19. J'ai oublié les deux gagnés avec le Chili." Ce fut l'un des sujets de discussions, mardi soir, après l'accueil spectaculaire reçu par Alexis Sanchez à Marignane. À la veille de parapher son contrat , et après avoir fêté son arrivée avec les supporters, l'attaquant a dîné dans un restaurant en compagnie de plusieurs membres de son entourage et de la direction du club. ", a confié Pablo Longoria lors de la conférence de presse de présentation du Chilien, ce mercredi.."

Ad

Rarement, ces dernières années, l'Olympique de Marseille était parvenu à accueillir un joueur de cette envergure. Sanchez s'est révélé en Italie avec l'Udinese, il a gagné en Espagne avec le FC Barcelone et il a brillé en Angleterre avec Arsenal. Si Longoria l'a voulu, c'est pour cette expérience. Aussi parce que l'attaquant a montré à l'Inter qu'il était "compétitif." Et pour tout le reste aussi.

Ligue 1 Info Eurosport : L'AC Milan s'intéresse à Santamaria IL Y A 2 HEURES

Vague de scepticisme pour Rabiot : "Il est surtout victime du mercato raté de MU"

C'est important pour nous de pouvoir attirer des joueurs comme lui, a souligné Longoria. Il donne de la crédibilité à un projet. Et c'est aussi ce qui permet d'attirer d'autres joueurs. Pour construire une équipe compétitive, on a besoin de travail, d'exigence et d'une certaine mentalité. Il est donc nécessaire d'avoir un joueur comme lui." Là où la plupart des autres recrues ont été choisies pour s'intégrer du mieux possible au schéma et au style imposés par le nouvel entraîneur Igor Tudor , l'arrivée de Sanchez, elle, dépasse le simple cadre du terrain. ", a souligné Longoria.."

Je remercie Alexis mais aussi son agent, parce que j'ai parfois été un peu lourd...

Voilà pourquoi l'homme fort du club olympien s'est attardé sur ce joueur en particulier. En préparant minutieusement son coup. Longoria avait noué les contacts avec l'agent de Sanchez, Felipe Felicevitch, dès la saison dernière. En sachant pertinemment que l'arrivée de Joaquin Correa à l'Inter pouvait finir par pousser le Chilien à quitter le club lombard.

"A force de maltraiter de Jong, le Barça peut tout perdre"

"C'est un travail d'équipe et de patience, a souri Longoria. Je remercie Alexis mais aussi son agent, parce que j'ai parfois été un peu lourd, avec beaucoup de coups de téléphone. [...] Mais Alexis avait une idée très claire de ce qu'il voulait sur le club, ses ambitions, son style de jeu. C'est ce qui nous a permis d'y arriver."

Sanchez aime la pression

Car en réalité, Alexis Sanchez ne connaît pas grand-chose de l'OM et des Marseillais, à l'exception de Mattéo Guendouzi, qu'il a croisé à Arsenal. Il n'a même pas échangé avec Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli, deux entraîneurs marquants à Marseille qui furent également sélectionneurs du Chili. En revanche, à l'Inter, il avait discuté avec Lucien Agoumé, le jeune milieu de terrain français appartenant au club lombard. "Il m'a dit : 'Marseille, c'est le plus grand club de France, tout le monde veut jouer là-bas', a raconté le Niño Maravilla. J'ai analysé tout ça et je me suis dit que c'était le moment."

Benzema sans doublure : "L'obsession du Real pour Mbappé a empêché tout plan B"

J'ai joué en Italie, en Espagne, en Angleterre, a-t-il confié. Venir en France est donc un pas important." La Ligue des champions a évidemment pesé lourd dans la balance. Mais le Chilien est aussi un homme de défis. De gros défis. "J'aime la pression, a-t-il insisté. J'aime que les choses soient difficiles pour essayer de les rendre faciles." À Marseille, il devrait être servi. Car à défaut de tout savoir sur l'OM, Sanchez avait une idée bien précise de ce qu'il voulait. Et Longoria et son bras droit, Javier Ribalta , avaient vite cerné le caractère du bonhomme. ", a-t-il confié.." La Ligue des champions a évidemment pesé lourd dans la balance. Mais le Chilien est aussi un homme de défis. De gros défis. ", a-t-il insisté.." À Marseille, il devrait être servi.

Ligue 1 25 millions d'euros pour convaincre le PSG : Rennes va s'offrir Kalimuendo IL Y A 3 HEURES