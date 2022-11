Des examens médicaux sont en cours pour lui proposer les soins adaptés à sa blessure. Le joueur va suivre un protocole de soins adaptés", a précisé le club olympien dans un communiqué. Amine Harit ne connaît pas encore la durée exacte de son indisponibilité, mais la nature de sa blessure. Ce lundi midi, l'Olympique de Marseille a indiqué que l'international marocain de 25 ans souffrait d'une entorse des ligaments croisés du genou gauche. "", a précisé le club olympien dans un communiqué.

Dimanche soir, l'ancien joueur de Nantes, prêté par Schalke 04 à Marseille avec obligation d'achat, a dû quitter ses coéquipiers à la 62e minute lors du match de la quinzième journée de L1 Monaco-OM (2-3) . C'est un coup dur pour le Marocain, convoqué pour jouer le Mondial et donc forfait pour le déplacement au Qatar. Depuis quelques semaines, il avait réussi à gagner la confiance d'Igor Tudor. En deux mois et demi, il a joué 16 rencontres toutes compétitions confondues, inscrit un but et délivré trois passes décisives.

"L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Amine et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains", conclut l'actuel quatrième de Ligue 1.

