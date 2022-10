Ça aurait pu être un match sans histoire, une simple formalité pour le Paris Saint-Germain. Ce vendredi, face à Ajaccio, le champion de France s'est offert une victoire facile et attendue (3-0) . Pourtant, Christophe Galtier aura tout de même quelques précieux enseignements à tirer de ce déplacement réussi.

Une semaine après un premier test moyennement concluant face à l'Olympique de Marseille, le technicien parisien a reconduit son 4-4-2 losange, cette fois-ci sans Neymar, suspendu. Si les habituels remplaçants (Renato Sanches, Carlos Soler), titularisés à quatre jours de la réception du Maccabi Haïfa, n'ont pas franchement tiré leur épingle du jeu, Kylian Mbappé et Lionel Messi, eux, ont sérieusement peaufiné leur relation technique.

Il faudra un échantillon de matches beaucoup plus grand, face à des équipes d'un meilleur niveau, et surtout y ajouter la présence de "Ney" qui change tout de même beaucoup de choses, pour établir un jugement définitif sur l'association des deux superstars sur le front de l'attaque.

Mais il y a tout de même des éléments qui ne trompent pas : la possibilité, pour Kylian Mbappé, d'occuper une zone un peu plus excentrée pour entamer ses courses de plus loin et ouvrir son pied droit dans la zone de vérité. Et celle, pour Lionel Messi, d'être plus proche de l'axe et de la surface, avec un jeu ouvert sur son pied gauche, notamment pour lancer le Français.

Mbappé et Messi, trois buts dont une merveille

Ce sont tous ces détails techniques qui ont fait beaucoup de mal à la défense corse. Sur le premier but, une passe en profondeur de l'Argentin pour un buteur tricolore parti à la limite du hors-jeu (0-1, 24e). Sur le deuxième, une action de pur génie, avec une talonnade de Mbappé vers la Pulga, partie enrhumer Benjamin Leroy (0-2, 78e). Et sur le troisième, un schéma similaire à l'ouverture du score, même si le Français a cette fois-ci dû se débrouiller avec moins d'espace (3-0, 82e).

On a eu des situations favorables, a analysé Christophe Galtier après coup, sur Prime Vidéo. Quelques fois, on a voulu rentrer dans le but avec le ballon. On n'a pas tiré, on a cherché les buts parfaits... et ils sont arrivés. Le premier est beau dans sa conception. Les deux autres sont magnifiques, avec des prouesses techniques." La collaboration aurait même pu être plus fructueuse, puisque le septuple Ballon d'Or avait aussi bien trouvé l'international tricolore juste avant l'heure de jeu. Mais la bombe de Bondy a gâché cette munition-là, et quelques autres. ", a analysé Christophe Galtier après coup, sur."

C'est aussi pour cette raison qu'on a changé l'organisation

Voilà pour le petit bémol. Le binôme a encore de la marge pour devenir plus létal qu'il ne l'a été à François-Coty. Et cela suffit certainement à valider définitivement le passage du 3-4-3 au 4-4-2 losange. "On a un secteur offensif de grande qualité avec cette connexion, a admis Galtier. Le fait qu'ils puissent être ensemble très hauts, c'est aussi pour cette raison qu'on a changé l'organisation. Pour les trouver mieux connectés, beaucoup plus hauts sur le terrain. À l'approche de la surface, ce sont des joueurs qui sont très difficiles à maîtriser. Le moindre contact dans la surface peut faire penalty. Et la profondeur avec Kylian, c'est un atout important."

Après les revendications de Mbappé, insatisfait de son rôle au sein du schéma précédent, le coach parisien avait assuré travailler sur des solutions alternatives pour mettre le Français dans de meilleures conditions. Il en a déjà trouvé une.

