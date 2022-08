Ce devait être un premier vrai test. Ce fut une démonstration. Ce dimanche, après son début de saison brillant, il fallait scruter l'attitude du Paris Saint-Germain pour au moins deux bonnes raisons. D'abord parce que son adversaire, Lille , était le premier à évoluer avec beaucoup d'ambition dans le jeu et un pressing haut. Ensuite (et surtout) parce que le club de la capitale a vécu une semaine agitée, où le comportement de ses stars face à Montpellier la semaine dernière a fait resurgir certaines interrogations.

Ad

On a eu une semaine parfaite à l'entraînement (...), a rappelé le coach, lui aussi dans l'attente. Il me tardait de voir si cette semaine parfaite allait donner un match parfait. Et ça a été le cas." Très vite, et même dès le début de semaine, le Paris Saint-Germain avait laissé entendre que le problème, pris à bras le corps par Luis Campos - très interventionniste sur ce plan - était clos. Christophe Galtier en avait remis une couche en conférence de presse mais le doute était encore permis. Trop souvent, ces dernières saisons, le champion de France avait masqué ses problèmes avec des discours de façade. ", a rappelé le coach, lui aussi dans l'attente.."

Serie A Le coup dur : Fracture du tibia pour Wijnaldum IL Y A UNE HEURE

PSG, grand ménage réussi ? "Il y a quand même un gros bémol"

Il faudra - encore et toujours - attendre les plus grandes échéances européennes pour dégager de vraies certitudes. Il n'empêche, de la même manière que l'attitude désinvolte de Kylian Mbappé face au MHSC ne pouvait être insignifiante, les expressions aperçues sur les visages parisiens, ce dimanche soir, ont aussi dit quelque chose. "Le plaisir n'est pas que sur le plan technique, a confié le coach parisien au micro de Prime Vidéo après la large victoire des siens (1-7). Il est aussi sur le plan collectif et sur ce que les joueurs ont voulu renvoyer comme image de l'équipe."

Neymar et Mbappé se sont trouvés

Ce n'est d'ailleurs pas tout à fait un hasard si le technicien a préféré souligner les émotions au terrain, alors que son équipe réalise un début d'exercice tout bonnement historique, avec 21 buts inscrits en quatre matches (en prenant en compte le Trophée des champions), seulement trois encaissés et des phases de construction ou de repli très intéressantes. Car à Paris peut-être un petit peu plus qu'ailleurs, l'état d'esprit conditionne le jeu. "C'est une grande satisfaction de les voir heureux sur le terrain, jouer les uns pour les autres, a admis Galtier. Il y a du talent. Et quand ce talent s'associe, ça rend un match très agréable."

Le premier but express les a certainement bien aidés à recréer du lien. Mais chacun y a mis du sien. Neymar et Kylian Mbappé n'ont cessé de se chercher. Ils se sont beaucoup trouvés, avec 21 ballons échangés, dont deux passes décisives du Brésilien pour l'international tricolore. Cette fois, tous les membres de la MSN ont pris part à la fête simultanément. Et aucun n'a rechigné à faire les efforts défensifs, même lorsque le match était plié, notamment en deuxième période.

"J'ai vu des signaux importants dans le replacement des trois de devant, a confirmé Galtier. Léo et Ney ont beaucoup couru, Kylian est revenu dans l'axe. Je les ai trouvés très heureux ensemble et c'est important.. C'est aussi pour ça que je n'ai pas fait de changements offensifs." Il aurait effectivement été dommage de se créer des problèmes. Vite vite, la suite.

Galtier sur Neymar et Mbappé : "Il n'y a aucun malaise, c'est un épiphénomène"

Ligue 1 1-7 : ce PSG-là est sur une autre planète IL Y A 2 HEURES