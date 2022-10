Une histoire de regards. Au coup de sifflet final du match face au TFC (1-1) ce vendredi soir, ceux des joueurs de l'OL étaient pour la plupart dans le vide. Quant à celui de leur entraîneur Peter Bosz, il semblait plus inquiet, comme sans solution face à une crise de résultats, surtout, mais également de jeu. Enfin, du côté de la tribune présidentielle, les yeux de Jean-Michel Aulas, eux, dégagaient une grande perplexité face à la situation actuelle (quatre défaites et un nul lors des cinq dernières journées).

Interrogé au micro de Prime Vidéo après la rencontre, Corentin Tolisso, l'un des sénateurs du vestiaire, a tenté une nouvelle fois de tirer la sonnette d'alarme. "Nous sommes un peu abattus, a confié le milieu de terrain. Après quatre défaites, on voulait bien rebondir. On a beaucoup parlé et travaillé cette semaine, je vous l'assure. Personne n'est content du résultat, on essaie de redresser la barre. On avait pourtant bien entamé le match (...) Nous sommes l'OL et nous devons être bien meilleurs, c'est une certitude."

Le président n’avait pas exigé une victoire ce soir

Il faut voir pourquoi nous n'y arrivons pas et continuer à travailler nos points faibles. Il y a beaucoup de choses à améliorer. C'est très insuffisant. Tout le monde doit se remettre en question", a-t-il prévenu en guise d'avertissement. A l'OL, aujourd'hui, personne ne peut espérer être à l'abri des critiques. Les banderoles Tant bien que mal, l'international français a tenté de remobiliser ses troupes. "", a-t-il prévenu en guise d'avertissement. A l'OL, aujourd'hui, personne ne peut espérer être à l'abri des critiques. Les banderoles des "Bad Gones" vont dans ce sens

"Nous sommes très très déçus, il faut être honnête, a admis Peter Bosz. J’ai vu une très mauvaise première période. Nous n'avons pas joué après le but. En deuxième, c’était mieux sans être exceptionnel mais nous prenons un but con. La première période n'était pas de notre niveau. Un match nul à la maison, ce n'est pas un bon résultat, avec tout le respect pour Toulouse. Je n'ai pas parlé avec le président après le match. Il n’avait pas exigé une victoire ce soir (pour qu'il reste, ndlr)"

Lacazette "surpris" par le changement de Dembélé

"Il y a eu un peu de mieux ce soir, on a eu des occasions, du jeu, mais nous avons encore été fébriles défensivement, a reconnu Alexandre Lacazette. C'est un peu notre souci cette saison. Ils ont égalisé logiquement (...) Il y a beaucoup de déception." Interrogé sur le changement de Moussa Dembélé, prévu avant l'égalisation du TFC mais quand même maintenu par Peter Bosz après le but de Rafael Ratão, l'attaquant a confié avoir été "surpris".

"En tant qu'attaquant, dès qu'on a besoin de marquer un but, c'est toujours embêtant de sortir du terrain, a-t-il expliqué. Je pense qu'on était bien avec Moussa devant. Le coach a fait ses choix et il faut les respecter. En tant qu'attaquant, j'ai toujours du mal quand un avant-centre sort alors qu'il faut marquer. Si la philosophie du coach passe ? Moi, à titre personnel, tout est clair. Je comprends ce qu'il veut, mais je ne peux pas parler au nom de chaque joueur, je ne suis pas dans leur tête. Quand on voit le match ce soir, je ne suis pas certain que ce soit clair pour tout le monde. C'est dommage."

Enfin, ultime question à l'attaquant : "Souhaitez-vous qu'il (Bosz) reste ?". Réponse : "Moi, je veux gagner des matches. Ce n'est pas à moi de décider, c'est au board de le faire. Moi, je suis là pour jouer et me donner à fond sur le terrain pour ces couleurs".

