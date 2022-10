Le Paris Saint-Germain n'est pas beaucoup plus avancé. Sa victoire face à Troyes ce samedi au terme d'un match spectaculaire (4-3) a une nouvelle fois mis en exergue ses forces, et peut-être plus encore ses faiblesses. Cette saison, le champion de France en titre avait déjà été plus impressionnant offensivement. Mais il n'avait jamais été aussi inquiétant défensivement.

Il faut remonter au mois de février 2020 pour retrouver trace d'un match où le club de la capitale avait encaissé trois buts au Parc des Princes. C'était déjà lors d'une victoire 4-3, face à Bordeaux. Mais c'était surtout au cours d'une période où le PSG vivait avec beaucoup moins de certitudes.

Ce samedi, Paris a été mené et malmené par une équipe troyenne ambitieuse dans le jeu. Comme souvent depuis le début de la saison, et comme toujours lors de ses 26 derniers buts inscrits, le club de la capitale s'en est remis au talent de Neymar, Messi et Mbappé pour se remettre à l'endroit. Ce, alors même que l'attaquant français n'a, cette fois-ci, pas été tout à fait à la hauteur de ses deux compères en raison d'un manque de justesse dans le dernier geste et de quelques mauvaises décisions.

Paris moins solide à quatre qu'à trois ?

Qu'importe : Messi et Neymar ont encore inventé des buts que personne n'avait vu, soit par la passe (Neymar pour Soler à la 24e) soit par la frappe (Messi à la 55e) soit par les deux (Messi pour Neymar à la 62e). "Depuis le début de saison, ils sont magnifiques, a commenté Verratti après le match, au micro de Prime Video. Ils marquent tous les trois, se trouvent très bien. On doit continuer comme ça et trouver un meilleur équilibre parce qu'avec les trois de devant, on peut être dangereux n'importe quand."

L'équilibre, "c'est le mot", a insisté Christophe Galtier au micro du diffuseur. En première période, Paris s'est sans cesse retrouvé en difficulté sur les contres troyens, et aurait même pu encaisser plus de buts si les visiteurs avaient mieux senti les coups dans les 25 derniers mètres. Cette semaine, les hommes de Galtier ont encaissé cinq buts avec une défense à quatre. Autant que lors de leurs dix derniers matches avec une charnière à trois. "On doit apprendre à jouer des deux manières et être préparés à gagner des deux manières", a résumé Vitinha sur Prime Video.

Pourquoi le 4-3-1-2 permet à la MNM de se sublimer

Difficile, pour autant, de désigner le schéma tactique comme seule et unique cause des maux parisiens . Individuellement, Presnel Kimpembe et Marquinhos ont encore commis des erreurs qui ont coûté cher. Collectivement, le PSG a laissé des boulevards.

On a été très gentils dans la réaction à la perte

"Nos deux latéraux étaient complètement ouverts, a analysé l'entraîneur parisien. Quand Nordi [Mukiele] attaquait à droite, Juan [Bernat] était complètement ouvert à gauche et inversement. Il faut travailler et rappeler nos principes défensifs. On s'est un peu laissés griser par notre force offensive." "On ne peut pas encaisser trois buts à la maison", a ajouté le Petit Hibou.

Les Parisiens ont aussi payé un manque d'implication et d'impact à la récupération, sans que l'on sache réellement si cela traduit une véritable tendance ou un simple relâchement entre deux matches de Ligue des champions. Qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre de ces explications, Galtier n'a pas l'intention de laisser passer cela : "On a été très gentils dans la réaction à la perte, a-t-il dit. On va y passer beaucoup plus de temps. S'il faut marquer quatre buts pour l'emporter, évidemment que ce sera compliqué."

