Le Stade Rennais a raté le coche. Encore une fois. Comme face à Monaco (1-1) lors de la 2e journée, le club breton a concédé le nul (1-1) sur la pelouse de Troyes, après avoir joué à 11 contre 10 durant une grande partie de la rencontre. Une nouvelle occasion manquée par les Rennais qui engendre un début de saison poussif en Ille-et-Vilaine. "Les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attendait", reconnaît Bruno Génésio, le coach rennais sur Canal + avant de tempérer : "Il ne faut pas non plus s'alarmer plus que ça. Cependant, il faudra montrer autre chose dans l'esprit."

S'il ne veut pas tirer la sonnette d'alarme alors que les Rouge et Noir pointent à la 9e place du classement avec huit points en six journées, Bruno Génésio est agacé. Car le technicien breton n'a pas goûté la prestation de ses troupes dimanche. "On n'a pas fait assez notamment en première mi-temps. A 11 contre 11, on n'a pas fait assez. Et à 11 contre 10, pas suffisamment non plus si ce n'est les 20 premières minutes en début de seconde mi-temps. C'est insuffisant", souligne l'ancien coach de Lyon.

Il n'y a pas d'inquiétude mais il faut vite se remettre en question

Si ses protégés ont cruellement manqué d'efficacité malgré la présence d'Amine Gouiri en pointe quelques jours après sa signature en Bretagne, Rennes n'a surtout pas affiché le bon état d'esprit pendant une grande partie de la rencontre. S'ils ont vite mis le pied sur le ballon, les Rouge et Noir ont notamment manqué d'intensité. D'envie de faire les efforts pour faire des vraies différences. "En première mi-temps, j'ai vu une équipe qui a joué à la baballe pendant 45 minutes. On a manqué beaucoup trop de spontanéité, d'allant, de désir de jouer vers l'avant pour poser plus de problèmes à cette équipe", s'est encore agacé Génésio.

Le Stade Rennais, qui a encore concédé un but - comme à chacune de ses sorties depuis le début de la saison -, l'a payé cash. Et même quand ils ont été dominateurs, les Bretons ont affiché trop de manques pour espérer mieux. "On doit faire beaucoup mieux. D'abord techniquement, constate celui qui a été élu meilleur entraîneur de L1 en 2022. On a créé beaucoup de décalages en deuxième, ce qui est normal avec un joueur de plus. Mais on a eu beaucoup de déchets dans les centres, dans les dernières passes, les derniers gestes. Ce qui ne nous a pas permis de nous créer autant d'occasions qu'on aurait dû".

Si les regrets sont au rendez-vous, le Stade Rennais n'a de toute manière pas vraiment le temps de ressasser ces points laissés en route. Dans quatre jours, le club breton va lancer sa campagne européenne sur la pelouse des Chypriotes de l'AEK Larnaca (jeudi à 18h45). Et si les Rennais n'ont pas accumulé de la confiance, leur coach espère les voir montrer un tout autre visage : "Il n'y a pas d'inquiétude mais il faut vite se remettre en question. Et se remettre les idées à l'endroit", prévient-il.

