L'Olympique de Marseille, Lyon, Rennes, Monaco, Lille. Le dauphin du Paris Saint-Germain ne figure pas dans la liste de ces prétendants logiques au podium du championnat. Le Racing Club de Lens, déjà très bon 7e la saison dernière, réalise un premier tiers de championnat en tout point remarquable. Meilleure défense du championnat, à égalité avec le PSG (8 buts en 13 matches), le club nordiste a eu le nez creux en rapatriant Brice Samba depuis Nottingham Forest. Un drôle de pari qui paye au-delà de toutes les espérances.

Ad

Expérience ratée à l'OM, retour par la petite porte

Ligue 1 Openda star d’un soir, Lens tube de l'année ? 28/10/2022 À 22:20

Brice Samba c'est l'histoire d'un gamin qui rêvait de marcher dans les pas de Steve Mandanda. Même club formateur, Le Havre, et même envol pour l'Olympique de Marseille. Destin tracé ? En vérité, la comparaison s'arrête là. Si "El Fenomeno" avait profité de la blessure de Cédric Carrasso pour s'imposer et devenir, bien plus tard, une légende, Samba a quitté l'OM par la petite porte, en fin de contrat et avec quatre petits matches sous le maillot olympien. C'est à Caen d'abord, d'où les dirigeants olympiens avaient pensé à le débaucher en 2019, puis à Nottingham, où il est parti le même été, qu'il a explosé.

Et si son retour en Ligue 1 a été remarqué sans être célébré, les regards portés sur lui ont évolué. Lens, et donc Brice Samba, cette saison, ce sont 13 matches, 8 buts encaissés et sept clean sheets. Mieux, sur ses sept dernières sorties, le portier n'a encaissé qu'un seul but, le penalty de Jonathan David dans le derby. Des performances qui placent forcément Samba dans le gratin des gardiens de l'Hexagone. Mais à quelle place ?

Avec Donnarumma et Lopez

La sainte-trinité des gants rassemble cette saison Brice Samba (Lens) donc, Gianluigi Donnarumma (Paris) et Pau Lopez (Marseille). Les seuls à afficher au moins dix matches, plus de 80% d'arrêt et moins de dix buts encaissés. Il manque ainsi quelques parades (75%) à Steve Mandanda (Rennes), le seul à pouvoir regarder le trio dans les yeux.

Au jeu des statistiques, les trois évoluent aux mêmes hauteurs même si l'Italien doit faire face à plus de tirs que ses deux rivaux, la faute à une défense du Paris Saint-Germain vraiment pas au niveau escompté cette saison.

Tirs arrêtés Sauvetages % d'arrêt Brice Samba 32 12 80 Paul Lopez 32 17 82 Gianluigi Donnarumma 42 11 84

Dans notre tableau, les "sauvetages" correspondent aux arrêts jugés comme difficiles. Et Brice Samba est coutumier du fait. Parlez-en à l'OM qui a buté par trois fois sur lui alors qu'il pensait avoir fait la différence. Si Lens l'avait emporté ce jour-là, il le doit en grande partie à son dernier rempart. Mais si Donnarumma le devance au pourcentage d'arrêt, Lopez, lui aussi souvent abandonné par sa défense, fait mieux au nombre de sauvetages (17 contre 12). Est-ce à dire qu'il est un meilleur gardien ?

Samba peut-il croire au Mondial avec les Bleus ?

Samba bénéficie de la meilleure défense des trois clubs concernés. Aussi, il est moins sollicité que l'Italien et l'Espagnol (3,1 tirs par match contre 3,8 aux deux autres). Il a donc moins besoin de sortir le grand jeu mais le fait quand c'est nécessaire. La preuve, il a stoppé les 16 derniers tirs concédés dans le jeu par son équipe. Face à Marseille, Montpellier, Lyon, Nantes et Troyes, des rencontres où Lens n'a marqué qu'une fois au maximum, ses arrêts ont rapporté 13 points sur 15 possibles.

Vous l'aurez compris, si Brice Samba n'est pas le meilleur gardien de Ligue 1, il n'en est pas loin. Assez pour qu'il puisse croire au Mondial 2022 ? La blessure de Mike Maignan libèrera peut-être une place mais Didier Deschamps ne l'a encore jamais appelé. "Qui n'y pense pas ?, répondait-il à Canal dans les travées du Vélodrome il y a deux semaines. C'est vrai que je fais de très bonnes performances depuis que je suis revenu en France. Je ne me cache pas, je suis quelqu'un de très ambitieux.. Je ne m'inquiète pas, si ça doit venir, ça viendra. Si Didier Deschamps doit m'appeler, il m'appellera." Ce serait à vrai dire, le critère de l'expérience mis à part, pas loin d'être mérité.

Ligue 1 Lens reste sur son nuage 28/10/2022 À 20:53