Igor Tudor n'avait pas franchement envie d'être là. Il faut dire que depuis son arrivée à Marseille , l'entraîneur croate ne semble pas prendre beaucoup de plaisir lors des conférences de presse. S'exprimer face aux journalistes n'est pas son truc et, même s'il se donnait la peine de faire semblant, son langage corporel le trahirait. Alors, jeudi, à deux jours d'affronter Nantes au Vélodrome, l'ancien technicien de l'Hellas a, une nouvelle fois, multiplié les réponses courtes.

Ad

Je m'attendais à cette question, a-t-il lâché. Je dirais que ma réponse est la même que la semaine dernière." Avant le déplacement à Brest (1-1), où le meneur de jeu n'a joué qu'une vingtaine de minutes, Tudor s'était contenté de rappeler qu'il était "un joueur important" et que la saison "sera longue". Nous voilà bien avancés. Il avait même anticipé certaines questions. Lorsqu'un confrère lui a demandé ce que Dimitri Payet devait faire de plus pour être titulaire, l'ancien défenseur avait déjà sa réponse en tête : ", a-t-il lâché.e." Avant le déplacement à Brest (1-1), où le meneur de jeu n'a joué qu'une vingtaine de minutes, Tudor s'était contenté de rappeler qu'il était "" et que la saison "". Nous voilà bien avancés.

Ligue 1 Annoncés partants, ils sont encore là : de Paqueta à Fofana, qui agitera la fin du marché ? HIER À 22:31

En réalité, le mal est évidemment plus profond. Tudor connaissait le statut du joueur bien avant son arrivée à l'OM. Et puisqu'il avait revu une bonne partie des matches disputés la saison dernière par sa nouvelle équipe, il avait parfaitement conscience, aussi, de son influence sur le terrain. Et s'il s'est tout de suite montré bien moins interventionniste que son prédécesseur sur le mercato, l'ex coach de l'Hellas s'est tout de suite accordé avec Pablo Longoria sur un point central de son management : avec lui, pas de hiérarchie dans le vestiaire.

Heureux avec Sampaoli... et avec Tudor ?

Le jour de sa présentation, bien avant toutes les péripéties de la préparation, Tudor fut déjà très succinct au moment d'évoquer le capitaine marseillais. "C'est une bonne chose d'avoir Payet, disait-il. On le connaît tous, je suis content qu'il soit là." Puis il prévenait : "On va jouer beaucoup de matches, je n'ai pas de problème à mettre un joueur de 20 ans s'il est meilleur."

Avec l'appui de son président, Tudor est venu pour tout changer, du terrain au vestiaire. Et tant pis s'il faut déconstruire ce qui fut l'une des forces de ce groupe la saison dernière, à savoir sa solidarité. Extrêmement exigeant lors des entraînements et des matches, Jorge Sampaoli laissait toujours suffisamment de place au relationnel. "Une phrase m'a particulièrement marqué, racontait Payet au sujet de l'Argentin il y a quelques mois. Il m'a dit : 'Je veux que tu sois heureux.' Je pense qu'il m'a bien cerné parce que je suis meilleur quand je suis heureux sur le terrain. On s'est tout de suite compris sur cette phrase-là."

PSG, grand ménage réussi ? "Il y a quand même un gros bémol"

Lorsqu'il s'est présenté face à la presse il y a deux semaines, le milieu de terrain n'a pas affiché le même enthousiasme. Malgré quelques (très) légers moments d'affection captés et diffusés grossièrement sur les canaux officiels du club, difficile de déceler cet essentiel début d'osmose entre le leader olympien et son entraîneur.

Selon nos confrères de RMC Sport , Tudor reprocherait au meneur marseillais une certaine méforme physique. Cette rengaine a toujours accompagné la carrière du joueur mais elle n'avait jamais refait surface si tôt dans la saison. Cette fois, elle a d'ailleurs de quoi surprendre, puisqu'elle survient après une préparation physique extrêmement difficile selon tous les Olympiens qui ont eu à s'exprimer à ce sujet. Sauf l'entraîneur.

Payet victime du schéma

Au-delà de toutes ces considérations, Payet est surtout l'un des grands perdants du changement de système. Le passage au 3-4-3 a placé le Réunionnais dans le très concurrentiel secteur des attaquants. Pour l'instant, Gerson tient la corde en tant qu'axe gauche, poste pour lequel Alexis Sanchez est également candidat . Difficile, donc, d'imaginer le meneur de jeu s'installer durablement dans le onze, à moins que les prochaines semaines donnent envie à Tudor d'évoluer avec une pointe basse derrière deux attaquants.

Ronaldo sans issue ? "Il sera obligé de jouer et d'être compétitif pour le Mondial"

Pour l'international tricolore, le plus tôt sera le mieux dans une période où les automatismes se créent encore. L'incompatibilité du joueur avec cette nouvelle philosophie, plus verticale, est une idée reçue et la mauvaise prestation à Brest l'a confirmé. L'OM a manqué de créativité et de vitesse, deux lacunes que Payet est capable de combler par sa technique et sa qualité de passe. En attendant, l'équipe olympienne continue d'évoluer sans son capitaine, qui n'en est donc plus vraiment un, à tel point qu'il a lui-même refusé de récupérer le brassard que lui avait proposé Valentin Rongier lors de son entrée en jeu.

"Je le connais, je sais que c'est un compétiteur. Ça ne lui plaît pas d'être sur le banc, il fait ce qu'il faut pour revenir. On aura besoin de lui. C'est sûr qu'il va nous aider", a assuré l'ancien Nantais, jeudi. En étant un peu plus loquace que son entraîneur.

Ligue 1 L'OM dans le dur après la pause : "Le problème, c’est qu’on a pensé que le match était fini" 14/08/2022 À 22:32