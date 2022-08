Il n'y a plus de saison nulle part, et à Marseille encore moins. Ces dernières saisons, il est arrivé que la "traditionnelle" crise de novembre survienne beaucoup plus tôt, ou bien plus tard. En 2015, elle avait même pointé le bout de son nez dès le mois d'août, avec la démission surprise de Marcelo Bielsa. Cette année, depuis le départ surprise de Jorge Sampaoli - disciple d'El Loco - les prévisions ne sont pas bonnes.

Alors qu'il s'apprête à lancer l'an II de l'ère Longoria, ce dimanche face à Reims dans le cadre de la première journée de Ligue 1, l'OM sort d'une préparation chaotique à tous les niveaux. Avec Igor Tudor, le club phocéen n'a gagné qu'un seul de ses cinq matches de préparation. C'était face à la modeste équipe de Marignane (4-1) pensionnaire de N2.

Tudor dans l'urgence

La suite ? De lourdes défaites face à des écuries anglaises de troisième ou quatrième plans, Norwich (3-0) puis Nottingham (2-0), un nul face au Betis (1-1) et un dernier revers logique face à l'AC Milan (2-0). Ces résultats seraient restés anecdotiques s'ils n'avaient pas mis en exergue l'ampleur du chantier entamé après le départ de Sampaoli. Tudor, dont les aspirations tactiques n'ont cessé d'être vantées par Pablo Longoria, a décidé de repartir de zéro avec le dispositif tactique sur lequel il a construit sa réputation à Vérone.

Pour l'instant, ses choix n'ont pas permis de soigner les maux olympiens, à savoir un manque d'inspiration offensive chronique. Les nombreuses recrues et le renouveau complet de la défense ont aussi affecté le bloc. Passer d'un jeu de possession à un style plus vertical ne se fera pas en quelques semaines mais la pente va s'élever très tôt, dès septembre, avec la phase de groupes de Ligue des champions et les réceptions de Lille et Rennes. "Ça va à l'encontre de ce qui se faisait l'année dernière, a souligné Dimitri Payet face à la presse vendredi. C'est plus rapide, plus vertical." D'ici-là, l'OM devra donc retrouver des certitudes, et Tudor... des solutions.

Certains extraits diffusés ici et là par le club avaient beau laisser penser que l'ex-défenseur avait intégré la caste des entraîneurs "bisounours", si conquérante ces dernières années grâce à de nouvelles techniques de management et à une vraie proximité avec les joueurs, la réalité est bien différente. "Ce sont des méthodes nouvelles pour nous, a admis le meneur olympien. On bosse dur, on a besoin de digérer car ça a été très lourd."

Longoria n'est plus sur un piédestal

Elle fragilise, aussi, la carapace de Pablo Longoria, incontesté jusqu'ici. La nomination de Tudor est son choix pleinement assumé alors que d'autres coaches capables d'assurer une forme de continuité étaient sur le marché (De Zerbi). Mais gare à la fracture. "Ceux qui ne sont pas contents peuvent toujours venir me voir dans mon bureau et on trouvera une solution pour un transfert", a averti Longoria en conférence de presse cette semaine. La vision resserrée sur le terrain du dirigeant, louable et louée, n'occulte plus complètement les couacs comme les ruptures de contrat de Steve Mandanda ou d'Alvaro Gonzalez. À Marseille, tous les étages sont donc sous pression. Déjà.

