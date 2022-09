Il a fini par joindre le geste à la parole. Ces dernières semaines, Christophe Galtier avait régulièrement émis l'hypothèse de faire évoluer ce système en 3-4-1-2 mis en place depuis son arrivée au PSG. L'entraîneur parisien n'a jamais caché qu'il envisageait d'ajouter un troisième homme dans l'entrejeu, initialement formé par un duo de milieux axiaux. Il l'a fait mercredi, en fin de match contre Toulouse (0-3) : Danilo Pereira, titulaire en défense, est monté d'un cran pour composer un trio avec Vitinha et Renato Sanches dans les dix dernières minutes de la rencontre.

C'était la volonté de Galtier. Et le contexte s'y prêtait, puisque Paris n'avait encore que deux buts d'avance au moment de ce changement tactique. "Nous avons très peu de séances pour le travailler mais je voulais le faire, a-t-il reconnu devant la presse après la rencontre. Nous avons un effectif pour, sur certaines périodes du match. À 2-0, le match paraît joué pour beaucoup de personnes, mais le troisième but est toujours important dans ces moments-là. De là à démarrer un match comme ça...". L'option d'aligner ce milieu à trois d'entrée de match n'est pas sans contrainte. Mais elle a aussi ses vertus.

Pourquoi le milieu à trois tente Galtier

Équilibre collectif et grandes échéances

Paris a été plus performant en attaque qu'en défense depuis le début de la saison. Pour des raisons contextuelles, avec un nouveau schéma à trois centraux à assimiler pour les joueurs, mais aussi structurelles. Le 3-4-1-2 de Galtier est particulièrement exigeant avec des latéraux très offensifs et la moindre erreur expose la base arrière. Ajouter un troisième milieu peut résoudre ce problème. Avec Danilo positionné en sentinelle en fin de match contre Toulouse, épaulé par deux relayeurs, Paris avait une densité de joueurs plus importante pour protéger sa défense.

"C'est pour tenir un peu mieux le ballon, pour éviter de souffrir tout en gardant une grosse assise", a expliqué Galtier. Des vertus qui peuvent s'avérer particulièrement cruciales quand Paris fera face à des oppositions plus relevées. Les difficultés rencontrées face à Monaco pour contrôler les débats dans l'entrejeu ont donné une première indication dans cette optique, même si Paris avait repris le dessus en seconde période. Pour les grands rendez-vous de Ligue des champions, face à des équipes d'une dimension technique et athlétique supérieure, passer à un milieu à trois peut être salvateur pour Paris.

Gestion d'effectif et exploitation des talents

Avec le passage du 4-3-3 de Mauricio Pochettino au 3-4-1-2 de Galtier, il y a une place en moins à pourvoir dans l'entrejeu. L'effectif du PSG s'est ainsi retrouvé surpeuplé au milieu. Paris a dégraissé dans ce secteur avec les départs d'Ander Herrera, Georginio Wijnaldum et Idrissa Gueye, mais ils ont été remplacés numériquement par Vitinha, Renato Sanches et Fabian Ruiz. Avec Marco Verratti et le polyvalent Danilo Pereira, ainsi que le jeune Warren Zaïre-Emery, le PSG se retrouve ainsi avec six joueurs pour deux postes dans une configuration avec un duo de récupérateurs.

Passer à trois milieux permettrait d'équilibrer plus facilement les temps de jeu de chacun. Si cela implique d'enlever un attaquant, Paris garderait cependant des arguments pour marquer avec des milieux mieux couverts et qui pourraient plus facilement se projeter dans la surface. Renato Sanches, Fabian Ruiz et Vitinha bénéficieraient notamment d'une plus grande liberté pour mettre en valeur leur talent offensif. "Il faut essayer d’avoir de la variété dans ce que l’on propose avec différentes organisations et animations", a ainsi souligné Galtier après la victoire à Toulouse.

Le dilemme de la MNM

La MNM, c'est sacré…

Avoir un entrejeu à trois hommes peut simplifier la gestion de l'effectif au milieu, mais il la compliquerait en attaque. Car cela signifierait de se passer d'une des trois stars offensives parisiennes, à choisir entre Kylian Mbappé, Leo Messi et Neymar. Galtier a systématiquement titularisé ces trois joueurs quand ils étaient disponibles. L'entraîneur parisien n'a pas hésité à les remplacer en cours de match et voit cela comme "une obligation" compte tenu de l'enchaînement des matches qui attend le club de la capitale cette saison.

Mais le visage fermé de Neymar à sa sortie contre Toulouse en dit long sur la difficulté de ménager les susceptibilités. Pour Galtier, ce sera toujours plus confortable d'aligner les trois d'entrée de match dans la mesure où ils sont opérationnels. Il y aura les aléas de la saison, entre la nécessité de gérer la fatigue, les blessures et les suspensions, qui peuvent occasionner des absences du Français, de l'Argentin ou du Brésilien. L'entraîneur parisien pourrait ponctuellement envisager un milieu à trois quand ce sera le cas. Mais pas sur la durée.

… et c'est la force du PSG

Paris a des arguments dans tous les secteurs du jeu. Mais sa grande force, c'est de pouvoir disposer de trois talents offensifs parmi les meilleurs du monde avec Mbappé, Neymar et Messi. Ce n'était pas très net la saison passée, durant laquelle le Français a été le seul à offrir son meilleur rendement. Mais c'est criant depuis le début de la saison. Les statistiques suffisent à résumer leur impact. En Ligue 1, Neymar en est déjà à 5 buts et 6 passes décisives en 6 matches, Mbappé à 5 buts en 4 matches et Messi à 3 buts et 4 passes décisives en 4 matches. Ils affolent littéralement les compteurs.

Mais il n'y a pas que les chiffres. Le système mis en place par Galtier, au-delà de la forme physique retrouvée de Messi et Neymar, met ce trio particulièrement en valeur. Ils sont performants pour combiner dans des espaces réduits face à des blocs bas, et leur capacité à exploiter la profondeur n'est plus à démontrer. Le PSG n'est jamais aussi dangereux que quand ces trois hommes sont ensemble sur le terrain. Ils font aussi les efforts défensifs nécessaires pour maintenir un bloc cohérent depuis le début de la saison. Même si un milieu à trois a ses vertus, Paris n'a pas vraiment intérêt à limiter son incroyable potentiel offensif en réduisant son attaque à deux éléments.

