Boosté comme jamais. Jérémy Doku s'est donné les moyens de revenir plus fort après une saison gâchée par les blessures, d'abord avec Rennes, qui affronte Lens samedi (21h), puis avec la Belgique au Mondial. "J'ai faim, j'ai vraiment faim", a assuré l'explosif l'ailier de 20 ans jeudi devant la presse. "L'année passée j'étais déçu, mais c'était comme ça. Là, j'ai vraiment faim, j'ai envie de montrer à tout le monde de quoi je suis capable".

Ischio, genou, ischio, mollet... Sa saison dernière a en effet été marquée par une litanie de blessures, entrecoupées de retours discrets ou tonitruants mais toujours courts. Lui qui, à son arrivée d'Anderlecht à l'automne 2020, se délectait à l'idée d'enchaîner matches de L1 et européens a au final joué moins de 700 minutes toutes compétitions confondues la saison dernière. Même pas 8 matches pleins... Encore touché à une cuisse fin juillet, il a repris progressivement, avec trois entrées remarquées pour les trois premiers matches de la saison, et postule à une place de titulaire samedi.

Travail avec Raquil

"Je monte en puissance", prévient le jeune Belge, qui s'est entraîné au début de l'été à Tenerife avec l'ancien champion du 400 mètres Marc Raquil. Il a ainsi modifié légèrement sa course en travaillant "sur le relâchement. Si tu es trop brusque, des fois ça provoque des tensions et des douleurs". Avant tout, ne pas se laisser gagner par la peur d'une nouvelle blessure : "La peur ça crispe et c'est pas bien pour les muscles (...). Se blesser, ça fait partie du job. Mais je fais tout pour ne pas être blessé".

Côté hygiène de vie, "j'ai modifié quelques trucs mais avant je faisais pas n'importe quoi non plus. Je ne suis pas devenu un nouveau Jérémy. Je fais un peu plus gaffe à ce que je mange, à quand je dors..."

Et sur le terrain, il est "à l'écoute", se réjouit l'entraîneur Bruno Genesio. "On connait ses qualités de un contre un, de vitesse, de percussion. Il sait qu'il a des domaines où il doit s'améliorer au poste où il joue. Petit à petit, il en prend conscience et il se force à le faire de mieux en mieux". "Il parle de l'aspect défensif", explique Doku. "Je dois réagir plus vite. Et aussi être plus concentré quand on n'a pas la balle ou que la balle est de l'autre côté".

Relève belge

Sans pour autant renoncer à sa marque de fabrique, le dribble : "Ça vient de la rue, depuis que je suis petit", se souvient le jeune ailier, qui a appris auprès de son père, de son frère et de vidéo de maîtres ès dribbles comme Ronaldinho. "Tu apprends et tu crées quelque chose en toi. Ton dribble. Le mien c'est la feinte (...). C'est un talent que j'ai, et c'est un plaisir, toujours. Quand je passe mon défenseur, ça me fait du bien. Ça booste la confiance", raconte-t-il.

Evidemment, "dans le foot de haut niveau, il faut beaucoup plus que ça", reconnaît Doku, qui malgré sa puissance et sa vitesse peine à faire décoller ses statistiques avec 4 buts et 6 passes décisives en 2 ans à Rennes.

Au stade Bollaert, il retrouvera Loïs Openda, rencontré en équipe nationale Espoirs et qui a su se fondre dans l'attaque lensoise. Tous deux représentent les espoirs de relève pour la "génération dorée" des Diables Rouges. A temps pour le Mondial cet hiver au Qatar ? "C'est mon ambition", assure Doku. "Ce serait top d'y aller mais pour cela je dois être performant en équipe. Donc je suis focalisé sur ce que je dois faire ici, après le reste va suivre".

