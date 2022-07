Hugo Ekitike s'est engagé avec le Paris Saint-Germain samedi soir, finalement sous la forme d'un prêt avec option d'achat , alors qu'une signature pour cinq ans et 36 millions d'euros, bonus compris, avait d'abord été envisagée. Il y a eu une ou plusieurs pierres d'achoppement, pour un joueur qui ne compte que 26 matches de Ligue 1. Mais l'information principale de ce recrutement est donc que Paris a décidé de recommencer à se servir dans le championnat de France. Il ne l'avait plus fait depuis Kylian Mbappé à l'été 2017. D'Eduardo Camavinga à Aurélien Tchouaméni en passant par Fabinho et Bernardo Silva, les joueurs de grand talent n'ont pourtant pas manqué depuis.

Mais au total, ils ne sont que six, en Ligue 1, à avoir été achetés par le PSG version QSI avant Ekitike. Nous enlevons Nicolas Douchez et Kévin Gameiro de cette liste, puisqu'ils avaient été, lors du mercato estival 2011, les dernières acquisitions de Colony Capital. Mais également Hatem Ben Arfa, qui venait certes de conclure une aventure avec l'OGC Nice mais qui, dans les faits, était un joueur libre. Voici donc la liste : Blaise Matuidi, Milan Bisevac, Lucas Digne, Serge Aurier, Layvin Kurzawa et Kylian Mbappé. Pour quel bilan ?

Matuidi – Bisevac, deux extrêmes pour commencer

Blaise Matuidi a signé en même temps que Milan Bisevac, voilà maintenant plus de dix ans, en juillet 2011. Le défenseur serbe a connu une aventure pour le moins express, puisqu'il a rejoint l'Olympique Lyonnais seulement un an après son arrivée, et n'a disputé que la moitié des matches de Ligue 1 du PSG lors de sa seule saison dans la capitale. Une trajectoire diamétralement opposée à celle du champion du monde 2018.

Car ce dernier n'a pas fait partie des victimes de l'arrivée de Carlo Ancelotti à la mi-saison. Bien au contraire. Après un logique et léger tâtonnement tactique à son arrivée, le technicien italien en a fait un élément indispensable de son milieu de terrain. Ce qu'aucun coach n'a remis en question par la suite : le joueur recruté pour 8 millions d'euros à Saint-Etienne n'a manqué que 27 matches de Ligue 1 avec Paris en six ans. Moins de cinq par saison en moyenne. Le tout en composant, aux côtés de Thiago Motta et Marco Verratti, l'un des trios de milieux de terrain les plus performants de l'histoire du club.

Digne, Aurier, Kurzawa : les latéraux ne se sont pas imposés

2013, 2014, 2015 : lors de trois mercatos estivaux successifs, Paris a recruté un défenseur latéral en Ligue 1. Et, spoiler, aucun n'a convaincu sur la durée. Arrivé en provenance du LOSC en 2013 contre 15 millions d'euros, Digne sortait d'une belle saison, ayant été nommé par l'UNFP dans la catégorie des meilleurs espoirs du championnat. Mais malgré tout son sérieux et quelques belles prestations, le Nordiste, arrivé pour préparer l'après-Maxwell, a été écrasé par la concurrence du Brésilien, meilleur latéral gauche de l'ère QSI. Jusqu'à être prêté à la Roma en 2015, puis vendu au Barça un an plus tard.

Prêté en 2014 puis définitivement recruté à Toulouse (10M€) en 2015, Serge Aurier n'a lui non plus jamais bouclé une saison pleine à Paris, ne dépassant pas les 22 matches de Ligue 1 sur un même exercice en trois saisons. L'Ivoirien, concurrencé par Gregory van der Wiel puis Thomas Meunier, n'a disputé que dix matches de Ligue des champions avec Paris. La faute, entre autres, à une suspension par l'UEFA pour avoir insulté un arbitre dans une vidéo, qui rappelle celle dans laquelle il s'était payé la tête de son entraîneur Laurent Blanc . Ultra prolifique et prometteur lors de sa dernière saison au TFC, Aurier n'a pas mis toutes les chances de son côté pour confirmer.

Layvin Kurzawa est arrivé avec un statut différent en 2015, lorsque Paris a lâché 25 millions d'euros pour l'arracher à Monaco. Celui d'un latéral confirmé, déjà international et quart de finaliste de Ligue des champions quelques mois plus tôt. S'il a réussi à se faire une place dans l'ombre de Maxwell jusqu'à la retraite du Brésilien en 2017, Kurzawa n'a – encore un - jamais disputé plus de 20 matches de Ligue 1 sur une saison.

Pas même lors d'un exercice 2017-2018 où la modeste concurrence de Yuri Berchiche aurait dû lui permettre de prétendre à mieux. C'est ensuite Juan Bernat qui a été mis en travers de son chemin, avant une prolongation surprise en 2020 puis une descente aux enfers qui a abouti à une saison dernière vierge. Le voilà aujourd'hui dans la liste des indésirables…

L'explosion de Mbappé… avant Ekitike ?

Reste donc le cas Kylian Mbappé. Le dernier en date. Et évidemment le plus marquant. Nul besoin, ici, de faire long : l'ancien Monégasque, acheté pour 180 millions d'euros en 2018 après avoir été prêté en 2017, a totalement et définitivement explosé dans la capitale. Il y est devenu champion du monde, deuxième meilleur buteur de l'histoire du club, puis meilleur joueur du monde, ou pas loin. Et s'il a refusé le Real Madrid, c'est pour marquer encore plus l'histoire avec Paris.

Un parcours dont veut s'inspirer Hugo Ekitike. Il partage avec Mbappé sa grande confiance en soi, ainsi que son registre très complet, avec et sans ballon. Et a signé au PSG pour progresser dans l'ombre de l'attaquant de l'équipe de France. Le Rémois part de bien plus loin que Mbappé, mais Nasser Al-Khelaïfi rêve évidemment d'une trajectoire similaire, qui inciterait Paris à répéter ce schéma : recruter (ou former) et faire grandir des promesses en Ligue 1.

Renato Sanches pourrait suivre le tout jeune attaquant de 20 ans dans les semaines à venir. Statut, profil, marge de progression : rien n'est comparable. Mais voilà une autre piste qui confirme que le duo Campos-Galtier pourrait bien faire du championnat de France le nouveau terrain de chasse du Paris Saint-Germain.

