Ce mardi, les Girondins ont obtenu mardi un jugement d'homologation de leur plan de sauvetage de la part du tribunal de commerce de Bordeaux . Dans ce document, dont l'AFP a pris connaissance, le tribunal acte les accords de conciliation conclus entre les Girondins et leurs créanciers King Street et Fortress et met fin à la procédure de conciliation ouverte le 13 juin.