Opta, une semaine n'avait été si difficile à vivre pour les coaches de L1. Est-ce un hasard ? Certainement pas. Dimanche ? Peter Bosz. Mardi ? Michel Der Zakarian et Jean-Marc Furlan. Ce jeudi ? Oscar Garcia . En cinq jours, quatre entraîneurs de Ligue 1 ont pris la porte. À l'aune de la onzième journée, le championnat de France a donc vu un cinquième des techniciens de l'élite céder leur place sur le banc. Est-ce une première ? Oui. Jamais, d'après, une semaine n'avait été si difficile à vivre pour les coaches de L1. Est-ce un hasard ? Certainement pas.

Ad

Historiquement, l'arrivée à ce stade de la compétition, voire au premier tiers de la saison, marque toujours la ligne d'arrivée pour quelques coaches de clubs de l'élite. Un. Ou parfois deux. Depuis la saison 2011-2012, il y a même toujours eu au moins un départ d'entraîneur parmi l'élite. Toujours... à l'exception de l'exercice précédent.

Ligue 1 "Une faute grave qui pourrait permettre à Mbappé de rompre son contrat" IL Y A 5 HEURES

Le cas Mbappé, révélateur des luttes intestines au PSG

Une douce particularité dont l'explication fut un peu plus amère : il y a un peu plus d'un an, les écuries de L1 se remettaient encore du choc financier provoqué d'abord par la pandémie, puis par le retrait de Mediapro, éphémère diffuseur du championnat. Et puisque le licenciement d'un technicien (et dans certains cas, de son staff), à plusieurs mois voire plusieurs saisons de la fin de son contrat, a un poids non négligeable dans les finances du club, les dirigeants avaient, pour la plupart, pris leur mal en patience.

De l'argent et aucun droit à l'erreur

Cette saison, le contexte n'est plus du tout le même. À vrai dire, il avait même rendu prévisible cette vague de remerciements. Avec quatre relégations et aucun repêchage prévus pour la saison en cours, les clubs n'ont plus le droit à l'erreur, sous peine de quitter l'élite au pire moment. Le niveau d'exigence a donc été rehaussé et le besoin de résultats est devenu immédiat. Ce n'est donc pas une surprise si trois des quatre entraîneurs limogés ces derniers jours (Garcia à Reims, Furlan à Auxerre et Der Zakarian à Brest) officiaient au sein d'entités classées 15e ou au-delà.

"L'homme fort de l'OM, c'est Tudor"

destinée à soutenir le développement de l'ensemble de l'écosystème du foot français", dans laquelle Cette saison, les obstacles financiers sont bien moins un problème qu'il y a un an. Cet été, les écuries de L1 ont reçu une grosse bouffée d'oxygène après la création d'une filiale commerciale "", dans laquelle le fonds d'investissement CVC a injecté 1,5 milliard d'euros . Derrière le PSG, lôti de 200 millions d'euros dans l'affaire, et plusieurs autres clubs importants de l'Hexagone (Marseille, Lyon, Monaco, Nice, Rennes et Lille), la plupart des écuries de l'élite a reçu un peu plus de 30 millions d'euros. De quoi rendre les changements d'entraîneurs moins douloureux.

D'autres entraîneurs en danger ?

Le timing, lui, n'est pas choisi au hasard non plus. Cette semaine lance le dernier mois de compétition avant le début de la Coupe du monde, et donc de la longue trêve durant laquelle le championnat sera à l'arrêt. Au moment d'évoquer la planification de la saison du PSG, Christophe Galtier avait identifié trois temps : "26 matches, puis le Mondial, puis le sprint final".

Pour un club, attendre plus longtemps avant de couper des têtes engendrerait le risque que les effets positifs attendus surviennent trop tard. Après le plus grand événement de l'année, il ne sera plus question d'envisager un changement de management ou de philosophie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle plusieurs entraîneurs risquent de rapidement vivre une période décisive. Pour Antoine Kombouaré, 19e de Ligue 1 avec Nantes, ou Gérald Baticle, 17e à Angers, le chronomètre est peut-être déjà enclenché...

Ras-le-bol ou coup de pression : Mbappé peut-il vraiment partir cet hiver ?

Ligue 1 Haise devient manager général du RC Lens et prolonge jusqu'en 2027 IL Y A 6 HEURES