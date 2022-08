"Tout a été mauvais du début à la fin du match". Le constat de Michel Der Zakarian est sans appel. Et peut difficilement en être autrement après une telle claque. Brest a été humilié ce dimanche. Le club breton a été atomisé sur sa pelouse par Montpellier. Un 7 à 0 cinglant. Un vrai cauchemar. "C'est honteux ce qu'on a fait", a reconnu Haris Belkebla, le milieu brestois, au micro d'Amazon. "J'ai déjà pris deux Doliprane, je vais en prendre deux autres. C'est dur", a avoué le coach brestois. Une cure de paracétamol de rigueur après une telle gifle. Surtout que rien ne laissait prévoir une telle leçon.

Cet OM est-il plus fort que la saison dernière ?

Ad

Ligue 1 0-7 : Montpellier dégomme Brest, Lorient sur sa lancée IL Y A 3 HEURES

Brest restait sur deux matches prometteurs (ndlr : 1-1 contre Marseille et un succès 1-3 à Angers). Et pouvait s'appuyer sur quelques certitudes avec un onze de départ peu modifié. Mais en quelques minutes, tout a volé en éclats. "On a été mauvais défensivement, offensivement, on n'a rien fait de tout le match, s'est encore agacé l'ancien coach montpelliérain. Tu ne peux pas gagner si tu ne gagnes aucun duel, aucun second ballon. On était toujours en retard, on les a regardés marquer de beaux buts. Tout a été mauvais du début à la fin du match".

Je ne peux pas vous donner d’explications

Méconnaissables, les Bretons sont complétement passés à côté de leur rencontre. Et l'incompréhension régnait après une telle sortie. "Je ne suis pas psychologue, je ne sais pas pourquoi mentalement, on n'y était pas. Je ne peux pas vous donner d’explications, j’en ai mal à la tête", a lancé Michel Der Zakarian. "On ne va pas se chercher des excuses : c'est un non match. On était en retard sur tout", a glissé de son côté Pierre Lees-Melou, exclu à la 49e, sur France Bleu.

Touchés, humiliés, les Brestois vont maintenant devoir trouver comment rebondir. Et leur chance, c'est qu'ils ne vont pas avoir trop de temps pour ressasser cette prestation honteuse. "On a une chance : rejouer vite. Ça ne sert à rien de parler, il faudra montrer sur le terrain", a prévenu Pierre Lees-Melou. "Il faut rester soudé. On a la chance de rejouer mercredi", a abondé Mathias Pereira Lage en zone mixte.

On s'est peut-être vu un peu trop beau

Remonté, Haris Belkebla attend lui une remise en question totale du groupe brestois : "On s'est peut-être vu un peu trop beau car on a enchaîné quelques bons matches. Il va falloir se remettre la tête à l'endroit. On est nulle part. On n'est personne. Va falloir bosser car c'est inadmissible ce qu'on a fait, surtout à la maison. Il va falloir vite oublier ce match-là". Ou s'en servir justement pour repartir de l'avant. Et ne plus connaître ce genre de cauchemar.

Coupe du monde, ego : pourquoi Neymar est-il si fort en ce début de saison ?

Ligue 1 "C'était le rêve américain" : Hunou raconte sa transformation en MLS 20/08/2022 À 13:08