Igor Tudor n'a jamais été réputé pour son tact. Défenseur au caractère bien trempé, l'ex-international croate n'a pas vraiment changé depuis qu'il endosse le costume d'entraîneur. Et si certains joueurs de l'OM ignoraient probablement cette donnée, ils ne peuvent plus en dire autant aujourd'hui. Gerson pourrait par exemple en témoigner. En effet, selon L'Equipe et La Provence, le joueur brésilien a eu une forte dispute avec son entraîneur en début de semaine, au terme d'une séance d'entraînement.

Ad

Il y a eu un désaccord

Ligue 1 David, attentes colossales, mais toujours à quai : un "mal" pour un bien ? IL Y A 9 HEURES

C'était une embrouille, un moment d'agacement, d'énervement, dû à un problème de discipline. Le genre d'incident qui est très commun sur un terrain. D'ailleurs, la preuve que ce n'était pas grand-chose : Gerson a joué mercredi", a réagi Visibilement hors de lui, Gerson aurait même voulu quitter le stade de présaison de l'OM du côté de Birmingham. Après y être parvenu, ce dernier est finalement rapidement revenu de son escapade, avant qu'une réunion de crise ne se tienne entre le staff et la direction. Tudor et son joueur se sont ensuite expliqués autour d'un barbecue. "", a réagi l'OM au quotidien

"Il y a eu un désaccord, une sorte de malentendu entre Gerson et le coach, mais ce n'est pas grand-chose", a confirmé le père et agent du joueur, Marcao, estimant qu'il ne fallait pas "gonfler cette histoire ou en faire une polémique".

Ligue 1 Accord entre l'OM et Fenerbahçe pour Luan Peres IL Y A 16 HEURES