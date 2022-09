Inquiétude à Marseille et Lille Cazoo , leur principal sponsor maillot, a annoncé son intention d'arrêter ses opérations dans l'Union européenne. Le célèbre vendeur de voitures en ligne britannique s'est justifié dans un communiqué publié ce jeudi.

"La société a l'intention de commencer une liquidation ordonnée de ses opérations en Allemagne et en Espagne et est en consultation avec les représentants de ses employés en France et en Italie (pour faire de même). Cazoo facilitera une fermeture structurée pour ses clients, ses employés et ses fournisseurs et a informé les représentants des employés et les syndicats concernés dans chaque marché", a indiqué l'entreprise, qui va se concentrer sur le Royaume-Uni.

Outre Marseille et Lille, Cazoo est également le sponsor de Bologne (Série A), Valence (Liga), Fribourg (Bundesliga) mais aussi de l'Open de France de golf. (Avec AFP)

