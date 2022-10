C'est une affaire qui va demander des éclaircissements. Dimanche, Islam Slimani est monté au créneau. Sur le terrain déjà, puis devant les micros en zone mixte, l'international algérien s'est plaint d'insultes racistes pendant la rencontre remportée par son équipe face à Clermont (1-3). "Il m'a traité de sale arabe", a d'abord accusé l'ancien Lyonnais au quatrième arbitre durant la rencontre. Puis devant la presse, il a longuement partagé son indignation. "C'est grave d'entendre ça", a-t-il lancé.

Au micro de France Bleu, Islam Slimani est revenu plus en détails sur l'affaire qu'il dénonce. "C'est grave de nos jours d'être traité de 'sale blédard'. Je suis fier d'être blédard et d'être algérien", a lancé l'avant-centre de 34 ans. Il a ensuite désigné le "capitaine" clermontois (ndlr : Johan Gastien) comme l'auteur de ces insultes. Ce dernier est aussi venu devant la presse pour se défendre. Et il l'affirme : il n'aurait rien dit de tel. "C'est regrettable de la part d'un mec qui a 500 matches professionnels (Environ 368 selon Transfermarkt, ndlr). Il dit beaucoup de choses. Moi, je suis tranquille dans ma peau. Jamais de la vie je dirais ça. Je sais ce que j'ai dit".

Il y a des collègues à côté, des collègues de Brest à côté

Les larmes aux yeux à la fin de son intervention devant les micros, le milieu de terrain de Clermont était d'ailleurs clairement touché par toute cette histoire. "Je n'ai pas trop envie d'en parler, mais il n'y a pas que des gens intelligents, pour moi, sur le terrain mais c'est comme ça", a-t-il réagi. "C'est regrettable venant de la part d'un mec qui a 500 matches en professionnels, cela m'embête un peu. Il dit beaucoup de choses mais ce qui me rassure, c'est qu'il y a des collègues à côté, des collègues de Brest à côté et qui me disent qu'il n'est pas tout à fait net non plus", a-t-il affirmé.

Logiquement, le capitaine brestois craint aussi les répercussions de cette affaire "Le problème dans cette histoire, c'est moi qui vais passer pour un 'con'. Je sais ce que je dis. Mais quand c'est lui qui insulte, c'est toujours plus facile. Je sais comment ça se passe ensuite sur les réseaux, mais je n'ai pas la mémoire courte et je saurai m'en souvenir à un moment donné. Je suis touché, honnêtement", a-t-il expliqué avant de conclure ému : "Je défends des choses qui sont contre ça. Ça me fait 'chier.'"

Confronté à ces propos et au démenti du Clermontois, Islam Slimani a cependant maintenu ses accusations. "Moi, je ne suis pas fou. Ça fait trois ans que je suis en L1, je n'ai jamais dit ça. C'est grave qu'il y ait des choses racistes comme ça en L1. Moi je l'ai entendu, c'est le plus important", a lancé à nouveau le buteur des Fennecs. La LFP devrait se pencher sur cette histoire pour essayer de faire le point.

