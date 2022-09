Ça ne fera pas taire les critiques. Ni ne rassurera totalement les sceptiques. Mais c'est la manière idéale de répondre après une semaine mouvementée. Gianluigi Donnarumma a ramené trois points au PSG ce samedi face à Brest (1-0). Comment ? En sortant notamment magnifiquement un penalty d'Islam Slimani à la 71e. "Heureusement que Gigio a été décisif", a résumé sur Amazon Prime Christophe Galtier.

Certaines mauvaises langues auraient pu dire "cette fois-ci". Car mercredi, Gianluigi Donnarumma a ravivé des mauvais souvenirs aux supporters parisiens. Sa sortie hasardeuse sur corner a été à l'origine de la réduction du score de la Juventus Turin (2-1). Une hésitation qui n'a pas coûté la victoire aux Parisiens, mais qui a effacé ces deux parades et a remis le débat sur le gardien numéro un du PSG sur la table alors que l'ombre de Keylor Navas plane toujours après un transfert avorté à Naples cet été.

Je suis ravi d’avoir pu m’être montré utile à l’équipe sur le coup

Vendredi avant la réception de Brest, Christophe Galtier a même dû monter au créneau pour défendre celui qu'il a choisi pour occuper le poste de numéro 1 cette saison. "Turnover à ce poste-là, non. Je ne suis pas ce genre d’entraîneur", a réaffirmé le nouveau coach parisien. "On oublie souvent que 'Gigio' est un jeune gardien. On a relevé une mauvaise appréciation d'une trajectoire sur un corner, mais je préfère ses deux arrêts décisifs. Évidemment que j'en ai parlé avec lui, je souhaite avoir un gardien qui sorte sur les coups de pied arrêtés, qui ait de la présence dans le domaine aérien. Il a le physique, la technique, le jump et je ne veux pas que cette erreur d'appréciation le freine dans ce que je veux voir de lui."

Un jour plus tard, Gianluigi Donnarumma a donc justifié la confiance de son coach en sortant un match solide. Marqué par ce penalty stoppé, mais également par des arrêts clefs quelques minutes après (76e, puis 78e). "Je suis content de mon arrêt, je suis content pour ce public incroyable", s'est contenté de glisser le géant transalpin au micro d'Amazon Prime. "Je savais que je pouvais l'arrêter, je me suis concentré sur le tireur et par chance cela a bien marché. Je suis ravi d’avoir pu m’être montré utile à l’équipe sur le coup."

Il n'en fait pas trop. Conscient que son match parle pour lui. Car même s'il n'a pas été trop sollicité dans l'ensemble, il a su être là quand il le fallait. En se signalant par exemple pour dégager un corner dans les airs et ainsi repousser le danger à la 37e. Mais surtout quand le bateau parisien a tangué dans une période marquée par une baisse de régime pas si illogique de sa formation, le champion d'Europe italien a donc répondu présent.

Alors bien sûr, ce n'est qu'un match de L1. Il faudra qu'il multiplie ce genre de prestations clefs. Qu'il signe d'autres sorties rassurantes dans les airs, et notamment dans un autre contexte pour convaincre tout le monde à Paris, où il n'est pas toujours irréprochable depuis son arrivée et surtout depuis sa sortie complètement manquée le soir du 9 mars dernier face au Real Madrid (3-1) qui a fait le bonheur de Karim Benzema. Mais c'est toujours bon de relever la tête rapidement. Bon pour le mental. Pour la confiance. Pour continuer d'avancer afin de justifier aussi les éloges de Neymar qui l'a décrit comme un "gardien phénoménal" cette semaine dans une interview pour DAZN. Ce que l'ancien Milanais n'a pas encore démontré sur la longueur à Paris.

