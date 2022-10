Martin Terrier

Pourquoi ce n'est pas exclu ?

Parce qu'il rayonne ! Depuis plus d'un an maintenant, Martin Terrier est irrésistible pour le Stade Rennais. Auteur de 21 buts la saison passée en L1, l'ancien Lyonnais n'a pas levé le pied depuis le coup d'envoi de cet exercice. Sept buts et deux passes en 11 matches de L1, deux buts et une passe en Ligue Europa : l'attaquant de 25 ans ne cesse d'impressionner avec son efficacité détonante. Épanoui, en pleine confiance, clinique, complet, concerné par le pressing ou encore polyvalent puisqu'il peut jouer à tous les postes devant : il coche de nombreuses cases pour plaire à Didier Deschamps.

Ses soutiens sont d'ailleurs légion pour le voir en Bleu. Sur les réseaux sociaux mais pas seulement. "Terrier est sur une belle dynamique. Je ne sais pas s'il est proche (des Bleus), je ne sais pas s'il en est loin, en tout cas il est sur le bon chemin", a assuré Laurent Blanc dimanche dernier. "Il fait tout pour", a abondé le gardien rennais Steve Mandanda, champion du monde 2018. "En ce moment, il est monstrueux, il est à la finition, il est dans le jeu, il est omniprésent."

Pourquoi ça s'annonce mal ?

Tout simplement car Didier Deschamps ne l'a jamais appelé et qu'il joue le plus souvent à gauche, un poste où le sélectionneur tricolore ne manque pas de solutions. L'ancien international Espoirs paye aussi peut-être encore son image de joueur jugé inconstant et trop tendre lors de son passage à l'OL. Or, il n'a pas pu encore démontrer qu'il pouvait imposer la même régularité en Ligue des champions, une scène appréciée de DD pour juger ses joueurs au plus haut niveau.

Ses chances d'aller au Mondial : 10%

Martin Terrier (Rennes) a marqué contre l'AC Ajaccio, dimanche 21 août 2022. / Ligue 1 Crédit: Getty Images

Steve Mandanda

Pourquoi ce n'est pas exclu ?

Parce que Mike Maignan s'est de nouveau blessé au mollet. Le gardien de l'AC Milan ne rejouera a priori pas avec le club rossonero d'ici le Mondial 2022. Si la doublure habituelle d'Hugo Lloris (Tottenham) devant Alphonse Areola (West Ham) ne peut pas faire le voyage au Qatar, Didier Deschamps pourrait être tenté d'aller chercher de l'expérience en rappelant Steve Mandanda, qui a retrouvé un poste de numéro un au Stade Rennais cette saison. Le patron des Bleus connaît l'état d'esprit du natif de Kinshasa, champion du monde 2018. Son vécu avec les Tricolores (34 sélections) plaide aussi pour lui.

Pourquoi ça s'annonce mal ?

Rappelé à la dernière minute lors du dernier rassemblement pour remplacer Mike Maignan, Steve Mandanda n'avait plus été convoqué depuis septembre 2021. Et l'ancien Marseillais avait même été snobé quand Hugo Loris a dû déclarer forfait pour défier l'Autriche et le Danemark en Ligue des Nations en septembre dernier. Deschamps lui avait préféré Alban Lafont (Nantes) pour jouer le rôle de troisième gardien alors que Mandanda ne signe pas non plus un début de saison impérial dans le but breton.

Ses chances d'aller au Mondial : 30%

Steve Mandanda lors de son retour à Marseille avec Rennes Crédit: Imago

Adrien Truffert

Pourquoi ce n'est pas exclu ?

Parce que Didier Deschamps a eu recours à ses services à la surprise générale lors du dernier rassemblement. Solide avec le Stade Rennais pour cette nouvelle saison, le latéral gauche de 20 ans, qui possède une palette offensive intéressante comme en témoignent ses quatre passes décisives délivrées en L1 depuis le coup d'envoi de cet exercice, a même eu droit à ses premières minutes avec les Bleus contre le Danemark (25 minutes). Alors, on se dit : et pourquoi pas en cas de nouvelle hécatombe derrière à gauche ?

Pourquoi ça s'annonce mal ?

S'il a le talent et le potentiel pour s'inviter chez les Bleus sur le long terme, c'est encore trop tôt pour lui pour ce Mondial. Sa convocation en septembre était notamment liée au fait qu'il n'était pas très loin puisqu'il était chez les Espoirs quand Deschamps a eu besoin d'un latéral gauche. Théo Hernandez, Lucas Digne ou encore Ferland Mendy ont encore de la marge dans l'esprit du patron des champions du monde.

Ses chances d'aller au Mondial : 5%

Adrien Truffert lors du match opposant Lens à Rennes, le 27 août 2022 Crédit: Getty Images

Benjamin Bourigeaud

Pourquoi ce n'est pas exclu ?

Parce qu'il a été à nouveau pré-convoqué en septembre par Didier Deschamps avec Steve Mandanda et Martin Terrier, selon France Bleu. Et que sa première pré-sélection en équipe de France remonte à juin. Il est donc dans un coin de la tête du staff tricolore. Auteur d'une grosse saison en 2021-2022 avec les Rouge et Noir dont il a été l'un des dépositaires du jeu alléchant développé par les Bretons, Bourigeand s'est surtout vite remis les idées en place après avoir vu ses envies d'ailleurs s'envoler cet été. Après son début de saison mitigé, il s'est retrouvé, comme l'a illustré sa prestation aboutie face à Lyon le week-end dernier. Et le Stade Rennais, qui ne cesse de se délecter de sa patte si précieuse sur corner ou sur coup-franc, s'en frotte les mains.

Pourquoi ça s'annonce mal ?

Didier Deschamps ne l'a jamais appelé. Même quand le Ch'ti de 28 ans était si efficace avec le Stade Rennais. Aujourd'hui, il semble partir de beaucoup trop loin.

Ses chances d'aller au Mondial : 2%

Benjamin Bourigeaud sous les couleurs du Stade Rennais Crédit: Getty Images

